Після десятирічних судів скіфське золото повернулося до України

Скарби Криму, що повернулися до України з Нідерландів. Фото: НМІУ

Скіфське золото після десятирічних судів повернулося з Нідерландів до України. В Амстердамі артефакти були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря".

Про це повідомляє Національний музей історії України.

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Скарби Криму повернулися до України

Так, після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, що перебували на виставці в Амстердамі, повернулися до України.

Відомо, що Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України, де їх зберігатимуть до деокупації Криму.

Як скіфське золото опинилося в Нідерландах

У 2014 році кримські артефакти передали на виставку "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Музей Алларда Пірсона, де вони перебували з лютого по серпень.

Проте з початком окупації Криму Росією після завершення виставки предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва.

Повернути артефакти кримських музеїв на непідконтрольну Україні територію було неможливим, але влада Росії дуже наполягала на цьому. Через це у Нідерландах розпочався судовий процес.

У грудні 2016 року суд в Амстердамі постановив передати скарби Україні відповідно до Закону про спадщину. Апеляційний суд також вирішив задовольнити позов про передачу артефактів Україні.

Натомість музеї Криму подали касаційну скаргу до Верховного Суду Нідерландів з проханням скасувати рішення Апеляційного суду.

9 червня 2023 року Суд Нідерландів відхилив цю скаргу, а апеляційне рішення залишив без змін. Тому артефакти передали Україні, а не музеям Криму, які досі перебувають в окупації.

Україна мала виплатити Музею Алларда Пірсона 111,689 євро з нарахуванням відсотків за весь час збереження колекцій кримських музеїв, проте Музей відмовився від виплати на свою користь.

У листопаді 2023 року артефакти пройшли незалежну перевірку, після чого їх перевезли до Києва.

Наразі фахівці обстежують стан 565 предметів, це зокрема античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки. Їх вік близько двох тисяч років.

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ

Артефакти з Криму. Фото: НМІУ 1 / 12

Нагадаємо, що фахівці Національного заповідника "Хортиця" на обмілілій території острова знайшли понад дві тисячі цінних артефактів. Це кераміка, зброя, боєприпаси та рідкісні для цієї місцевості монети. Знайти їх стало можливим через зневоднення Дніпра після теракту РФ на Каховськкій ГЕС.