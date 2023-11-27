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После десятилетних судов скифское золото вернулось в Украину

27 ноября 2023 13:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
После десятилетних судов скифское золото вернулось в Украину
Сокровища Крыма, вернувшиеся в Украину из Нидерландов. Фото: НМИУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Скифское золото после десятилетних судов вернулось из Нидерландов в Украину. В Амстердаме артефакты были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря".

Об этом сообщает Национальный музей истории Украины.

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Сокровища Крыма вернулись в Украину

Так, после почти 10 лет судов находившиеся на выставке в Амстердаме артефакты из четырех музеев Крыма вернулись в Украину.

Известно, что Музей Алларда Пирсона передал их в Национальный музей истории Украины, где они будут храниться до деоккупации Крыма.

Как скифское золото оказалось в Нидерландах

В 2014 году крымские артефакты передали на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" в Музей Алларда Пирсона, где они находились с февраля по август.

Однако с началом оккупации Крыма Россией по завершении выставки предметы из коллекции Национального музея истории Украины вернулись в Киев.

Вернуть артефакты крымских музеев на неподконтрольную Украине территорию было невозможно, но власти России очень настаивали на этом. Поэтому в Нидерландах начался судебный процесс.

В декабре 2016 года суд в Амстердаме постановил передать клады Украине в соответствии с Законом о наследстве. Апелляционный суд также принял решение удовлетворить иск о передаче артефактов Украине.

В то же время музеи Крыма подали кассационную жалобу в Верховный Суд Нидерландов с просьбой отменить решение Апелляционного суда.

9 июня 2023 года Суд Нидерландов отклонил эту жалобу, а апелляционное решение оставил без изменений. Поэтому артефакты передали Украине, а не музеям Крыма, которые находятся в оккупации.

Украина должна выплатить Музею Алларда Пирсона 111,689 евро с начислением процентов за все время сохранения коллекций крымских музеев, однако Музей отказался от выплаты в свою пользу.

В ноябре 2023 артефакты прошли независимую проверку, после чего их перевезли в Киев.

В настоящее время специалисты обследуют состояние 565 предметов, в частности античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки. Их возраст около двух тысяч лет.

  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
  • Артефакты из Крыма. Фото: НМИУ
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Напомним, что специалисты Национального заповедника "Хортица" на обмелевшей территории острова нашли более двух тысяч ценных артефактов. Это керамика, оружие, боеприпасы и редкие для этой территории монеты. Найти их стало возможным из-за обезвоживания Днепра после теракта РФ на Каховской ГЭС.

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