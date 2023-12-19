Питання до Президента та мобілізація жінок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE
19 грудня 2023 21:23
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У вечірньому ефірі Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Тема ефіру — питання до Президента України Володимира Зеленського, новорічний настрій та до чого призведе жіноча мобілізація.
Подивитись ефір можна о 21:25 за посиланням.
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Теми дискусій з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- психологічні проблеми в українському суспільстві;
- мобілізація жінок;
- зухвалі рейди працівників ТЦК СП;
- демобілізація військових;
- нестача клітковини у харчуванні;
- здорова старість.
Нагадаємо, що раніше Євгеній Комаровський пояснив, у чому полягає головна проблема лікування дітей під час війни.
Також він заявив, що спалах мікоплазмової пневмонії в Китаї повториться й в Україні. За його словами, це відбувається через ізоляцію дітей під час коронавірусу та війни.
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