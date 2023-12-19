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Питання до Президента та мобілізація жінок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

19 грудня 2023 21:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Питання до Президента та мобілізація жінок — Комаровський в ефірі Новини.LIVE
Шукаємо позитив. Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У вечірньому ефірі Новини.LIVE — найвідоміший український лікар-педіатр Євгеній Комаровський. Тема ефіру — питання до Президента України Володимира Зеленського, новорічний настрій та до чого призведе жіноча мобілізація.

Подивитись ефір можна о 21:25 за посиланням

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Теми дискусій з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • психологічні проблеми в українському суспільстві; 
  • мобілізація жінок;
  • зухвалі рейди працівників ТЦК СП;
  • демобілізація військових;
  • нестача клітковини у харчуванні;
  • здорова старість.

Нагадаємо, що раніше Євгеній Комаровський пояснив, у чому полягає головна проблема лікування дітей під час війни.

Також він заявив, що спалах мікоплазмової пневмонії в Китаї повториться й в Україні. За його словами, це відбувається через ізоляцію дітей під час коронавірусу та війни.

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