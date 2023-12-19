Вопросы к Президенту и мобилизация женщин — Комаровский в эфире Новини.LIVE
19 декабря 2023 21:23
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В вечернем эфире Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — вопросы к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, новогоднее настроение и к чему приведет женская мобилизация.
Посмотреть эфир можно в 21:25 по ссылке.
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Темы дискуссий с ведущей канала Диной Бернацкой:
- психологические проблемы в украинском обществе;
- мобилизация женщин;
- дерзкие рейды работников ТЦК СП;
- демобилизация военных;
- нехватка клетчатки в питании;
- здоровая старость.
Напомним, что раньше Евгений Комаровский пояснил, в чем заключается главная проблема лечения детей во время войны.
Также он заявил, что вспышка микоплазмовой пневмонии в Китае повторится и в Украине. По его словам, это происходит из-за изоляции детей во время коронавируса и войны.
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