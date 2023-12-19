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Вопросы к Президенту и мобилизация женщин — Комаровский в эфире Новини.LIVE

19 декабря 2023 21:23
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Илья Рябинин
редактор
Вопросы к Президенту и мобилизация женщин — Комаровский в эфире Новини.LIVE
Ищем позитив. Коллаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В вечернем эфире Новини.LIVE — самый известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Тема эфира — вопросы к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, новогоднее настроение и к чему приведет женская мобилизация.

Посмотреть эфир можно в 21:25 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Евгением Комаровским

Темы дискуссий с ведущей канала Диной Бернацкой:

  • психологические проблемы в украинском обществе;
  • мобилизация женщин;
  • дерзкие рейды работников ТЦК СП;
  • демобилизация военных;
  • нехватка клетчатки в питании;
  • здоровая старость.

Напомним, что раньше Евгений Комаровский пояснил, в чем заключается главная проблема лечения детей во время войны.

Также он заявил, что вспышка микоплазмовой пневмонии в Китае повторится и в Украине. По его словам, это происходит из-за изоляции детей во время коронавируса и войны.

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