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План "Б" для України і чи варто повертати людей з-за кордону — ефір Новини.LIVE

9 січня 2024 18:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
План "Б" для України і чи варто повертати людей з-за кордону — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Політолог Андрій Єрмолаєв розповів у прямому ефірі Вечір.LIVE до чого українцям варто готуватися в 2024 році. До того він пояснив, що надалі відбуватиметься між Ізраїлем і Палестиною.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна за посиланням.

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Про що ефір

Політолог Андрій Єрмолаєв став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко говорили, до чого готуватися українцям у 2024 році і чи є в нас план "Б".

До того ж політолог пояснив, що відбувається між Ізраїлем та Палестиною і якою має бути перемога України. 

Крім того, політолог пояснив, чому в України є партнери, але немає військових союзників. Він також розповів, коли почнеться пряме протистояння США і Росії.

Нагадаємо, що не так давно голова Ради національної безпеки Білого дому Джейк Салліван попросив виробників зброї допомогти Україні.

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