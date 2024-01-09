План "Б" для Украины и стоит ли возвращать людей из-за границы — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Политолог Андрей Ермолаев рассказал в прямом эфире Вечір. Live к чему украинцам стоит готовиться в 2024 году. К тому же он пояснил, что в дальнейшем будет происходить между Израилем и Палестиной.

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О чем эфир

Политолог Андрей Ермолаев стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко говорили, к чему готовиться украинцам в 2024 году и есть ли у нас план "Б".

К тому же политолог объяснил, что происходит между Израилем и Палестиной и какой должна быть победа Украины.

Кроме того, политолог объяснил, почему у Украины есть партнеры, но нет военных союзников. Он также рассказал, когда начнется прямое противостояние США и России.

Напомним, что недавно председатель Совета национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан попросил производителей оружия помочь Украине.