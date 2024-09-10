У Смілі на Черкащині розпочали розслідування через бійку з військовим

Побиття військового. Фото: скриншот з відео

У місті Сміла Черкаської області місцевий "кримінальний авторитет" побив військовослужбовця. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram у вівторок, 10 вересня.

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"Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців", — написав міністр.

Він зазначив, що вже розпочато кримінальне провадження, всі факти будуть встановлені. Наразі Клименку доповів голова Нацполіції щодо перших результатів, розпочато службову перевірку щодо можливої бездіяльності місцевих правоохоронців.

Постраждалий військовий. Фото: соцмережі

"Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших Сил оборони та безпеки, всіх наших воїнів. І кожен з воїнів, всі наші люди заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути", — наголосив голова МВС.