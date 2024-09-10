В Смеле на Черкасщине начали расследование из-за драки с военным

Избиение военного. Фото: скриншот с видео

В городе Смела Черкасской области местный "уголовный авторитет" избил военнослужащего. Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram во вторник, 10 сентября.

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"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей", — написал министр.

Он отметил, что уже начато уголовное производство, все факты будут установлены. Клименку доложил глава Нацполиции относительно первых результатов, начата служебная проверка по поводу возможного бездействия местных правоохранителей.

Пострадавший военный. Фото: соцсети

"Каждый день Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", — подчеркнул глава МВД.