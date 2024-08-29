Михайло Подоляк озвучив скільки українців виїхало за кордон

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

З початку повномасштабного вторгнення тисячі українців масово виїхали за кордон і продовжують покидати країну. Михайло Подоляк заявив, що зараз ця кількість становить 7,2 млн громадян.

Про це радник керівника Офісу президента України висловився в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Михайло Подоляк заявив, що станом на зараз відомо про 7,2 млн українців, які виїхали за кордон.

"Найбільша кількість наших громадян перебуває у Польщі, Німеччині, Чехії, Словаччині і в інших країнах, але там набагато менше", — сказав Подоляк.

Він додав, що повернення українців додому не залежить виключно від державного сервісу. У планах уряду є створення окремого інституту чи навіть міністерства, що займатимуться виключно проблемами реінтеграції громадян, а не територій.

"Це буде міністерство, яке буде мати більш лояльне. Треба побудувати систему, лояльну до людей, до їх запитів, страхів, до того як вони можуть бути реінтегровані назад в Україну. Але це питання не тільки в сервісі, що може облаштувати держава. Це питання особистого вибору — якщо людина буде бачити, що війна фіналізована так, що РФ не відповідає за масові злочини, вона буде боятися, що її діти не матимуть майбутнє. Тому що РФ, яка не програє війну і не відповідає за злочини, вона точно залишається у такому вигляді, як і є, і вона буде інвестувати в свою агресію далі", — пояснив радник.