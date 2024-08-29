Михаил Подоляк озвучил сколько украинцев уехало за границу

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

С начала полномасштабного вторжения тысячи украинцев массово уехали за границу и продолжают покидать страну. Михаил Подоляк заявил, что сейчас это количество составляет 7,2 млн. граждан.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины высказался в интервью для Новини.LIVE.

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Михаил Подоляк заявил, что по состоянию на данный момент известно о 7,2 млн украинцев , выехавших за границу.

"Наибольшее количество наших граждан находится в Польше, Германии, Чехии, Словакии и других странах, но там гораздо меньше", — сказал Подоляк.

Он добавил, что возвращение украинцев домой не зависит исключительно от государственного сервиса . В планах правительства есть создание отдельного института или даже министерства, которые будут заниматься исключительно проблемами реинтеграции граждан, а не территорий.

"Это будет министерство, которое будет иметь более лояльное. Надо построить систему, лояльную к людям, к их запросам, страхам, к тому как они могут быть реинтегрированы обратно в Украину. Но это вопрос не только в сервисе, который может обустроить государство. Это вопрос личного выбора — если человек будет видеть, что война финализирована так, что Российская федерация не отвечает за массовые преступления, он будет бояться, что его дети не будут иметь будущее. Потому что РФ, которая не проигрывает войну и не отвечает за преступления, она точно остается в таком виде, как и есть, и она будет инвестировать в свою агрессию дальше", — пояснил советник.