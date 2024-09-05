В ОП розповіли про виробництво балістичних ракет в Україні - новини

Михайло Подоляк. Фото: Скріншот відео

Відразу після здобуття незалежності держави у 1991 році, необхідно було вводити кордони, шукати ринки збуту і не втрачати своїх позицій. В тому числі на збройному ринку. Адже на той час Україна входила у топ-10 країн, які виготовляли зброю. Однак при певних політичних розкладах і певних президентах все це вмирало.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

Читайте також:

За його словами, частково у такому процесі були зацікавлені росіяни, і не тільки у підривах складів зі снарядами. Американцям же потрібна була демілітарна зона. Всі вважали, що це вже кінець історії. Радянський Союз повмер, ніяких воєн в Європі не буде.

"Тому зброї виготовляли менше і менше. А інвестиції у військове виробництво та зразки високотехнологічної зброї — це дуже дорого. Це не той процес, у який вклали 100 доларів і отримали конкурентну зброю", — відзначив радник голови ОП.

На сьогодні, веде далі Подоляк, в Україні буквально з коліс запущене дронове виробництво. Цим процесом досить інтенсивно займаються приватні і державні компанії. За рахунок дронів різних модифікацій, Україна вже має певну перевагу на деяких напрямках.

"Щодо ракет, то, наприклад, балістичну зробити вкрай складно. Не можна отримати готові регламентні документи, інженерну складову, бо це ліцензії. Також було дуже багато людей, які хотіли отримати прибуток тут і зараз. Цим мають займатися правоохоронці, щоб ми побачити прізвища людей, які привели до занепаду системи ВПК", — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк нагадав про заяву Президента України Володимира Зеленського щодо створення першої української балістичної ракети. Також українські війська вже встигли успішно випробувати нову зброю власного виробництва.

