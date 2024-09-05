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Подоляк объяснил, действительно ли Украина долго разрабатывала баллистическую ракету

5 сентября 2024 05:34
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
В ОП рассказали о производстве баллистических ракет в Украине - новости
Михаил Подоляк. Фото: Скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Сразу после обретения независимости государства в 1991 году необходимо было вводить границы, искать рынки сбыта и не терять своих позиций. В том числе на вооруженном рынке. Ведь в то время Украина входила в топ-10 стран, производивших оружие. Однако при определенных политических раскладах и президентах все это умирало.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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По его словам, частично в таком процессе были заинтересованы россияне и не только в подрывах складов со снарядами. Американцам же требовалась демилитарная зона. Все считали, что это уже конец истории. Советский Союз умер, никаких войн в Европе не будет.

"Поэтому оружия производили меньше и меньше. А инвестиции в военное производство и образцы высокотехнологичного оружия — это очень дорого. Это не тот процесс, в который вложили 100 долларов и получили конкурентное оружие", — отметил советник главы ОП.

На сегодня, продолжает Подоляк, в Украине буквально из колес запущено дроновое производство. Этим процессом достаточно интенсивно занимаются частные и государственные компании. За счет дронов разных модификаций Украина уже имеет определенное преимущество на некоторых направлениях.

"Что касается ракет, то, например, баллистическую сделать крайне сложно. Нельзя получить готовые регламентные документы, инженерную составляющую, потому что это лицензии. Также было очень много людей, которые хотели получить прибыль тут и сейчас. Этим должны заниматься правоохранители, чтобы увидеть фамилии людей, которые привели к упадку системы ВПК", — подытожил Подоляк.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк напомнил о заявлении Президента Украины Владимира Зеленского о создании первой украинской баллистической ракеты. Также украинские войска уже успели успешно опробовать новое оружие собственного производства.

Михаил Подоляк ракеты война в Украине війна ракетный удар

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