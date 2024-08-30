Путін власноруч знищує російський ринок нафти та газу — Подоляк пояснив яким чином

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Російський президент Володимир Путін своїми діями знищує власний ринок газу та нафти. Москва продає російське паливо за демпінговими цінами.

Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

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Подоляк зазначив, що Росія змушена продавати свою нафту та газ за демпінговими цінами на азійських ринках.

"РФ втрачає конкретні ринки збуту своїх продуктів і отримає замість них демпінгові, де змушена буде продавати енергоресурси з великими знижками", — сказав він.

Радник голови ОП додав, що раніше Росія отримувала великі прибутки, продаючи газ в Європу.

"Європейський був достатньо швидким та легким для них, маленьке плече постачання, і вони отримували великі прибутки там. На сьогодні все робиться для того, щоб Росії у Європі не було", — пояснює Подоляк.

Він наголосив, що Путін власноруч знищує російський ринок газу та нафти.

"Це фантастично, я зараз із сарказмом, фантастично стратегічно продумана операція Путіна, яка призвела до того, що він не буде мати жодного впливу за рахунок газу й нафти", — підсумував посадовець.