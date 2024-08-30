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Подоляк пояснив, як Путін знищує російський ринок нафти та газу

30 серпня 2024 14:37
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Путін власноруч знищує російський ринок нафти та газу — Подоляк пояснив яким чином
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Російський президент Володимир Путін своїми діями знищує власний ринок газу та нафти. Москва продає російське паливо за демпінговими цінами.

Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE

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Подоляк зазначив, що Росія змушена продавати свою нафту та газ за демпінговими цінами на азійських ринках.

"РФ втрачає конкретні ринки збуту своїх продуктів і отримає замість них демпінгові, де змушена буде продавати енергоресурси з великими знижками", — сказав він.

Радник голови ОП додав, що раніше Росія отримувала великі прибутки, продаючи газ в Європу.

"Європейський був достатньо швидким та легким для них, маленьке плече постачання, і вони отримували великі прибутки там. На сьогодні все робиться для того, щоб Росії у Європі не було", — пояснює Подоляк.

Він наголосив, що Путін власноруч знищує російський ринок газу та нафти.

"Це фантастично, я зараз із сарказмом, фантастично стратегічно продумана операція Путіна, яка призвела до того, що він не буде мати жодного впливу за рахунок газу й нафти", — підсумував посадовець.

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