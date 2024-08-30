Путин собственноручно уничтожает российский рынок нефти и газа — Подоляк объяснил каким образом

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Российский президент Владимир Путин своими действиями уничтожает собственный рынок газа и нефти. Москва продает российское топливо по демпинговым ценам.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

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Подоляк отметил, что Россия вынуждена продавать свою нефть и газ по демпинговым ценам на азиатских рынках.

"РФ теряет конкретные рынки сбыта своих продуктов и получит вместо них демпинговые, где вынуждена будет продавать энергоресурсы с большими скидками", — сказал он.

Советник главы ОП добавил, что ранее Россия получала большие доходы, продавая газ в Европу.

"Европейский был достаточно быстрым и легким для них, маленькое плечо снабжения, и они получали большую прибыль там. На сегодняшний день все делается для того, чтобы России в Европе не было", — объясняет Подоляк.

Он подчеркнул, что Путин собственноручно уничтожает российский рынок газа и нефти.

"Это фантастически, я сейчас с сарказмом, фантастически стратегически продуманная операция Путина, которая привела к тому, что у него не будет никакого влияния за счет газа и нефти", — подытожил чиновник.