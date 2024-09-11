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Подоляк пояснив важливість знищення російських ракетоносіїв

11 вересня 2024 06:43
Галина Остаповець - Журналіст
Удари по аеродромах РФ - Подоляк назвав цілі - новини України
Михайло Подоляк. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
Галина Остаповець - Журналіст

Російську військову авіаційну інфраструктуру необхідно знищити, особливо її носіїв у вигляді бомбардувальників. Адже відновити літакобудування у вигляді Ту-22, Ту-160, Ту-95 неможливо. Відтак Росія втратить важливий інструмент впливу на психоемоційний стан українців та наших партнерів.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"Якщо знищити ці літаки, у Росії їх більше не буде. Все, крапка. Ось так мають працювати ракети (мається на увазі українського виробництва. — Ред). Було би добре, якби це усвідомили також наші партнери. І тут або ви збиваєте російські ракети над нашою територією, або даєте нам набагато більше систем, тих же "Патріотів", ще 15 умовно. Або ми знищуємо стратегічну авіацію на території Росії. Три інструменти", — сказав Подоляк. 

За його словами, бажано було б, щоб вони працювала в купі. Але для того, щоб знищити російську авіацію, з урахуванням того, що її теж маскують, перевозять, передислоковують і так далі, Україні потрібна не одна "Паляниця", а сотні. Storm Shadow або ATACMS відповідної дальності і певної кількості.

"Нам також потрібні фронтові системи ПРО і багато авіації. Математика чітко говорить, що можна знищувати, воювати, переносити війну, прибрати дію КАБів, які слід знищувати по лінії фронту. А нам кажуть, що Росія дуже потужна, ми боїмося, давайте закінчувати… Не можу цього зрозуміти. Чому ви хочете програти війну, яку можна виграти?" — підсумував радник голови ОП.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк нагадав заяву Президента України Володимира Зеленського про створення першої української балістичної ракети. Також українські війська вже встигли успішно випробувати нову зброю власного виробництва.

Україна ППО ракети бомба ракетоносій

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