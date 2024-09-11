Удары по аэродромам РФ - Подоляк назвал цели - новости Украины

Михаил Подоляк. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Российскую военную авиационную инфраструктуру необходимо уничтожить, особенно ее носителей в виде бомбардировщиков. Ведь восстановить самолетостроение в виде Ту-22, Ту-160, Ту-95 невозможно. Следовательно, Россия потеряет важный инструмент влияния на психоэмоциональное состояние украинцев и наших партнеров.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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«Если уничтожить эти самолеты, то в России их больше не будет. Все, точка. Вот так должны работать ракеты (имеется в виду украинское производство. — Ред). Было бы хорошо, если бы это осознали наши партнеры. И тут либо вы сбиваете российские ракеты над нашей территорией, либо даете нам гораздо больше систем, тех же "Патриотов", еще 15 условно. Или мы уничтожаем стратегическую авиацию на территории России. Три инструмента", — уточнил Подоляк.

По его словам, желательно было бы, чтобы они работали вместе. Но для того, чтобы уничтожить российскую авиацию, с учетом того, что ее тоже маскируют, перевозят, передислоцируют и так далее, Украине нужна не одна "Паляница", а сотни. Storm Shadow или ATACMS соответствующей дальности и определенного количества.

"Нам также нужны фронтовые системы ПРО и много авиации. Математика четко говорит, что можно уничтожать, воевать, переносить войну, убрать действие КАБов, которые следует уничтожать по линии фронта. А нам говорят, что Россия очень мощная, мы боимся, давайте заканчивать... Не могу этого понять. Почему вы хотите проиграть войну, которую можно выиграть? — подытожил советник председателя ОП.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк напомнил заявление Президента Украины Владимира Зеленского о создании первой украинской баллистической ракеты. Также украинские войска уже успели успешно опробовать новое оружие собственного производства.