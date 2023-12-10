Подоляк попередив українців про важкий 2024 рік

Радник голови Офісу Президента. Фото: ОП

Для України 2024 рік буде складним. Однак, в держави є переваги, якими влада знає як користуватися. Україна може багато речей витягувати власним розумінням та старанням.

Про це повідомив Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк заявив, що наступний рік буде складним

За словами Подоляка, наступний рік для українців стане складним. Він додав, що знає як та куди рухатися Україні. Також наголосив на перевагах держави і заявив, що знає як їх правильно використовувати.

"Для мене зрозуміло як потрібно рухатися, куди потрібно рухатися, які в нас є переваги, як ці переваги використовувати. Якого типу війна далі і як вона може моделюватися. Україна може багато речей витягувати власним розумінням та старанням, тому будемо працювати", — сказав Подоляк.

Подоляк відзначив, що занепад підштовхує рухатись далі

Речник ОП відзначив, що зараз в українському суспільстві панує певна депресія, оскільки контрнаступ не став ефективним, а Крим ще не вдалося повернути. Однак, такий стан може дати поштовх для майбутніх успішних дій.

"Я ставлюсь до цього періоду з розумінням, звичайно, що важко, особливо, коли люди очікували ефективні наступальні дії, на жаль цього не сталося. Будь-яка депресія дає можливість переосмислити чи точно ти готовий вже здатися, чи ти готовий йти далі. На мій погляд, те, що ми розглянули — це великі об'ємні можливості", — наголосив Подоляк.

Нагадаємо, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна наразі проходить дуже складний період війни. Він зазначив, що загалом це відбувається завдяки Росії.