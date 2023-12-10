Подоляк попередив українців про важкий 2024 рік
Для України 2024 рік буде складним. Однак, в держави є переваги, якими влада знає як користуватися. Україна може багато речей витягувати власним розумінням та старанням.
Про це повідомив Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
Подоляк заявив, що наступний рік буде складним
За словами Подоляка, наступний рік для українців стане складним. Він додав, що знає як та куди рухатися Україні. Також наголосив на перевагах держави і заявив, що знає як їх правильно використовувати.
"Для мене зрозуміло як потрібно рухатися, куди потрібно рухатися, які в нас є переваги, як ці переваги використовувати. Якого типу війна далі і як вона може моделюватися. Україна може багато речей витягувати власним розумінням та старанням, тому будемо працювати", — сказав Подоляк.
Подоляк відзначив, що занепад підштовхує рухатись далі
Речник ОП відзначив, що зараз в українському суспільстві панує певна депресія, оскільки контрнаступ не став ефективним, а Крим ще не вдалося повернути. Однак, такий стан може дати поштовх для майбутніх успішних дій.
"Я ставлюсь до цього періоду з розумінням, звичайно, що важко, особливо, коли люди очікували ефективні наступальні дії, на жаль цього не сталося. Будь-яка депресія дає можливість переосмислити чи точно ти готовий вже здатися, чи ти готовий йти далі. На мій погляд, те, що ми розглянули — це великі об'ємні можливості", — наголосив Подоляк.
Нагадаємо, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна наразі проходить дуже складний період війни. Він зазначив, що загалом це відбувається завдяки Росії.
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