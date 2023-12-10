Подоляк предупредил украинцев о тяжелом 2024 году

Советник главы Офиса Президента. Фото: ОП

Для Украины 2024 год будет сложным. Однако у государства есть преимущества, которыми власть знает как пользоваться. Украина может многое извлекать собственным пониманием и старанием.

Об этом сообщил Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк заявил, что следующий год будет сложным

По словам Подоляка, следующий год для украинцев станет сложным. Он добавил, что знает, как и куда двигаться по Украине. Также отметил преимущества государства и заявил, что знает как их правильно использовать.

"Для меня понятно как нужно двигаться, куда нужно двигаться, какие у нас есть преимущества, как эти преимущества использовать. Какого типа война дальше и как она может моделироваться. Украина может многое извлекать собственным пониманием и старанием, поэтому будем работать", — сказал Подоляк.

Подоляк отметил, что упадок подталкивает двигаться дальше

Спикер ОП отметил, что сейчас в украинском обществе царит определенная депрессия, поскольку контрнаступление не стало эффективным, а Крым еще не удалось вернуть. Однако такое состояние может дать толчок для будущих успешных действий.

"Я отношусь к этому периоду с пониманием, конечно тяжело, особенно, когда люди ожидали эффективные наступательные действия, к сожалению этого не произошло. Любая депрессия дает возможность переосмыслить точно ли ты готов уже сдаться или готов идти дальше. Мой взгляд, то, что мы рассмотрели — это большие объемные возможности", — подчеркнул Подоляк.

Напомним, советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проходит очень сложный период войны. Он отметил, что это происходит в целом благодаря России.