Чи можуть Миколу Тищенка позбавити депутатського мандата — новини України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Народний депутат України Микола Тищенко, підозрюваний у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, дискредитує решту народних обранців. Але чи дійсно він винен — мають вирішувати правоохоронні органи, а не інші політики.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Читайте також:

Чи можуть Тищенка позбавити мандату

"Це питання не до мене. По ньому мають працювати правоохоронні органи, бо там є порушення безвідносно до всього", — повідомив Подоляк.

Однак, за словами радника глави ОП, Тищенко такий не один. Кілька десятків депутатів дискредитують роботу Верховної Ради в цілому.

"Бажано, щоб вони це усвідомили і приймали позитивні рішення. Це буде впливати на їх позитивізацію у суспільстві, яке хоче бачити ефективні державні інституції", — сказав Подоляк.

Однак останніми роками не було належної реакції правоохоронних органів і відповідної реакції депутатського корпусу. Адже репутація народних обранців від окремих дій одного з них страждає.

"Репутація важлива, і не можна дозволяти людині поводитися так, тим більше в центрі міста Дніпро з якоюсь невстановленою воєнізованою охороною… Я навіть не розумію, як це взагалі можливо", — повідомив радник глави ОП.

Михайло Подоляк високо оцінив швидке реагування на скандал з Тищенком, хоч і згоден, що нардепом необхідно було б зайнятись раніше. Та й взагалі — і СБУ, й інші правоохоронні органи мають проаналізувати діяльність інших депутатів та держслужбовців, оцінити їхню поведінку і, відповідно, жорстко карати за перевищення службових обовʼязків чи щось подібне.

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, чоловіки у військовій формі, охоронці Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Після цього нардепу повідомили про підозру за затримання військового проти його волі. А під час обшуків у його квартирі було знайдено готівку в різних валютах, розфасовану по пакетах та сумках.