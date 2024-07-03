Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Подоляк прокоментував ймовірну втрату Тищенком депутатського мандату arrow

Подоляк прокоментував ймовірну втрату Тищенком депутатського мандату

3 липня 2024 06:13
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Чи можуть Миколу Тищенка позбавити депутатського мандата — новини України
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Народний депутат України Микола Тищенко, підозрюваний у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, дискредитує решту народних обранців. Але чи дійсно він винен — мають вирішувати правоохоронні органи, а не інші політики. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. 

Читайте також:

Чи можуть Тищенка позбавити мандату

"Це питання не до мене. По ньому мають працювати правоохоронні органи, бо там є порушення безвідносно до всього", — повідомив Подоляк.

Однак, за словами радника глави ОП, Тищенко такий не один. Кілька десятків депутатів дискредитують роботу Верховної Ради в цілому. 

"Бажано, щоб вони це усвідомили і приймали позитивні рішення. Це буде впливати на їх позитивізацію у суспільстві, яке хоче бачити ефективні державні інституції", — сказав Подоляк.

Однак останніми роками не було належної реакції правоохоронних органів і відповідної реакції депутатського корпусу. Адже репутація народних обранців від окремих дій одного з них страждає.

"Репутація важлива, і не можна дозволяти людині поводитися так, тим більше в центрі міста Дніпро з якоюсь невстановленою воєнізованою охороною… Я навіть не розумію, як це взагалі можливо", — повідомив радник глави ОП. 

Михайло Подоляк високо оцінив швидке реагування на скандал з Тищенком, хоч і згоден, що нардепом необхідно було б зайнятись раніше. Та й взагалі — і СБУ, й інші правоохоронні органи мають проаналізувати діяльність інших депутатів та держслужбовців, оцінити їхню поведінку і, відповідно, жорстко карати за перевищення службових обовʼязків чи щось подібне. 

Нагадаємо, у четвер, 20 червня, чоловіки у військовій формі, охоронці Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Після цього нардепу повідомили про підозру за затримання військового проти його волі. А під час обшуків у його квартирі було знайдено готівку в різних валютах, розфасовану по пакетах та сумках. 

Верховна Рада Офіс президента Микола Тищенко Михайло Подоляк народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони