Могут Николая Тищенко лишить депутатского мандата — новости Украины

Подоляк прокомментировал вероятную потерю Тищенко депутатского мандата
Народный депутат Украины Николай Тищенко, подозреваемый в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре, дискредитирует остальных народных избранников. Но действительно ли он виноват — должны решать правоохранительные органы, а не другие политики.
Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Могут ли Тищенко лишить мандата
"Этот вопрос не ко мне. По нему должны работать правоохранительные органы, потому что там есть нарушения безотносительно ко всему", — сообщил Подоляк.
Однако, по словам советника главы ОП, Тищенко так не один. Несколько десятков депутатов дискредитируют работу Верховной Рады в целом.
"Желательно, чтобы они это осознали и принимали положительные решения. Это будет влиять на их позитивизацию в обществе, которое хочет видеть эффективные государственные институции", — сказал Подоляк.
Однако в последние годы не было должной реакции правоохранительных органов и ответной реакции депутатского корпуса. Ведь репутация народных избранников от отдельных действий одного из них страдает.
"Репутация важна, и нельзя позволять человеку поступать так, тем более в центре города Днепр с какой-то неустановленной военизированной охраной… Я даже не понимаю, как это вообще возможно", — сообщил советник главы ОП.
Михаил Подоляк высоко оценил быстрое реагирование на скандал с Тищенко, хотя и согласен, что нардепом необходимо было бы заняться раньше. И вообще — и СБУ, и другие правоохранительные органы должны проанализировать деятельность других депутатов и госслужащих, оценить их поведение и, соответственно, жестко наказывать за превышение служебных обязанностей или что-то подобное.
Напомним, в четверг, 20 июня, мужчины в военной форме, охранники Тищенко, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.
После этого нардепу сообщили о подозрении за задержание военного против его воли. А во время обысков в его квартире была найдена наличность в разных валютах, расфасованная по пакетам и сумкам.
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