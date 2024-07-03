Могут Николая Тищенко лишить депутатского мандата — новости Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Народный депутат Украины Николай Тищенко, подозреваемый в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре, дискредитирует остальных народных избранников. Но действительно ли он виноват — должны решать правоохранительные органы, а не другие политики.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Этот вопрос не ко мне. По нему должны работать правоохранительные органы, потому что там есть нарушения безотносительно ко всему", — сообщил Подоляк.

Однако, по словам советника главы ОП, Тищенко так не один. Несколько десятков депутатов дискредитируют работу Верховной Рады в целом.

"Желательно, чтобы они это осознали и принимали положительные решения. Это будет влиять на их позитивизацию в обществе, которое хочет видеть эффективные государственные институции", — сказал Подоляк.

Однако в последние годы не было должной реакции правоохранительных органов и ответной реакции депутатского корпуса. Ведь репутация народных избранников от отдельных действий одного из них страдает.

"Репутация важна, и нельзя позволять человеку поступать так, тем более в центре города Днепр с какой-то неустановленной военизированной охраной… Я даже не понимаю, как это вообще возможно", — сообщил советник главы ОП.

Михаил Подоляк высоко оценил быстрое реагирование на скандал с Тищенко, хотя и согласен, что нардепом необходимо было бы заняться раньше. И вообще — и СБУ, и другие правоохранительные органы должны проанализировать деятельность других депутатов и госслужащих, оценить их поведение и, соответственно, жестко наказывать за превышение служебных обязанностей или что-то подобное.

Напомним, в четверг, 20 июня, мужчины в военной форме, охранники Тищенко, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

После этого нардепу сообщили о подозрении за задержание военного против его воли. А во время обысков в его квартире была найдена наличность в разных валютах, расфасованная по пакетам и сумкам.