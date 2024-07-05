Як виглядатиме Росія після поразки у війні — новини України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росія обовʼязково зазнає поразки і після закінчення війни зазнає великих трансформацій. А всі причетні до геноциду в Україні сидітимуть на лаві підсудних.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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Рішення про майбутнє Російської Федерації вже прийнято. РФ не є сильною внутрішньо, тож як тільки їй будуть завдані суттєві тактичні поразки по лінії фронту, усе, що ми бачимо у Дагестані, буде масштабовано. Це призведе до тотальних революційних конфліктів по всій території РФ.

"Після цього вона буде переформатована і піде на трансформацію. В якому вигляді географічно вона буде виглядати — я не знаю, мені байдуже. Бо немає там ніяких ризиків щодо втрати контролю над зброєю. Це теж фікція, про яку звикли говорити люди, які не знають, що таке Росія. Там будуть традиційні для РФ бунти, які призведуть до формування нової політичної еліти", — повідомив Михайло Подоляк.

Якою буде ця політична еліта, залежить від того, наскільки ефективно її зможуть обмежити певними правилами. Однак Подоляк переконаний — ця еліта буде ненавидіти Україну, але й боятись.

"Виходячи із математичного аналізу, немає жодного сумніву, що країни демократії набагато більш потужніші і спокійно можуть закінчити цю війну тотальною поразкою РФ. І тут йдеться не лише про економіку, а й про все. І це все набагато потужніше, ніж є в РФ. Росія лише продавала міфи про свою могутність. І друга, психологічна складова: Україна не дасть впасти глобальному світу в традиційну істерику "ми всього боїмося"", — вважає радник голови ОП.

Тож Росія точно отримає справедливе покарання за розвʼязану війну, а всі причетні до геноциду в Україні сидітимуть на лаві підсудних. Але це не буде швидко через неготовність сучасної політичної еліти до більш дієвих рішень.

"Вони люблять колективні рішення, які є безвідповідальними. Бюрократія — стандартна проблема і хвороба демократії. Немає кращої системи за демократію, але демократія не є ідеальною через потужну бюрократію. Але чи дасть Україна світу шанс вижити? Так", — переконаний Михайло Подоляк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Європу до проведення переговорів щодо зупинки війни в Україні.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав можливу допомогу Україні з боку Південної Кореї.