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Подоляк спрогнозировал будущее РФ после окончания войны в Украине

5 июля 2024 06:58
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Мария Маркевич
Журналист
Как будет выглядеть Россия после поражения в войне — новости Украины
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Россия обязательно потерпит поражение и после окончания войны там произойдут большие трансформации. А все причастные к геноциду в Украине будут сидеть на скамье подсудимых.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Решение о будущем Российской Федерации уже принято. РФ не сильна внутренне, поскольку как только ей будут нанесены существенные тактические поражения по линии фронта, все, что мы видим в Дагестане, будет масштабировано. Это приведет к тотальным революционным конфликтам по всей территории РФ.

"После этого она будет переформатирована и пойдет на трансформацию. В каком виде географически она будет выглядеть — я не знаю, мне все равно. Потому что нет там никаких рисков потери контроля над оружием. Это тоже фикция, о которой привыкли говорить люди, которые не знают , что такое Россия. Там будут традиционные для РФ бунты, которые приведут к формированию новой политической элиты", — сообщил Михаил Подоляк.

Какова будет эта политическая элита, зависит от того, насколько эффективно ее смогут ограничить определенными правилами. Однако Подоляк убежден, что эта элита будет ненавидеть Украину, но и бояться ее.

"Исходя из математического анализа, нет никакого сомнения, что страны демократии гораздо более мощные и спокойно могут закончить эту войну тотальным поражением РФ. И здесь речь идет не только об экономике, но и обо всем. И это все гораздо мощнее, чем есть в РФ". Россия только продавала мифы о своем могуществе. И вторая, психологическая составляющая: Украина не даст впасть глобальному миру в традиционную истерику "мы всего боимся"", — считает советник главы ОП.

Россия точно получит справедливое наказание за развязанную войну, а все причастные к геноциду в Украине будут сидеть на скамье подсудимых. Но это не произойдет быстро из-за неготовности современной политической элиты к более действенным решениям.

"Они любят коллективные решения, которые являются безответственными. Бюрократия — стандартная проблема и болезнь демократии. Нет лучшей системы за демократию, но демократия не идеальна из-за мощной бюрократии. Но даст ли Украина миру шанс выжить? Да", — убежден Михаил Подоляк.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Европу к проведению переговоров по остановке войны в Украине.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал возможную помощь Украине со стороны Южной Кореи.

Офис президента Михаил Подоляк война в Украине війна Россия

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