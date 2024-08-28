Реакція Зеленського на запитання про Татарова - коментар Подоляка - новини

Михайло Подоляк. Фото: скриншот відео

На прес-конференції 27 серпня президент Володимир Зеленський розповів суспільству про важливі речі, як от закінчення війни, про цілі Курської операції, виробництво української зброї та її вплив на лінію фронту. Окрім того, він коректно проговорив кадрові рішення, зокрема щодо заступника голови ОП Олега Татарова, які приймає в рамках свого апарату.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Президент об'ємно відповів на важливі питання"

"Не дуже розумію, якою має бути реакція, адже президент об’ємно відповів на дуже важливі речі і достатньо коректно сказав про ті кадрові рішення, які приймає в рамках свого апарату. Він оцінює людей, які працюють в його Офісі, виходячи з роботи, яка йому потрібна. Тобто, ефективні вони чи ні, президент приймає рішення особисто. Я, чесно кажучи, не розумію, що тут треба обговорювати", — сказав Подоляк.

Такою була його відповідь на запитання журналістки стосовно реакції на дискусію у суспільстві щодо відповіді президента на питання про Олега Татарова. Особливо активною дискусія була у соціальних мережах.

"Вони знаходять щось цікаве, на чому можна спекулювати. Але для мене ця ситуація виглядає трохи інакше. Прес-конференція Президента – про зброю, про Курськ, фінал війни, перемовини із РФ", — уточнив Подоляк.

Він також розповів деякі деталі і про роботу апарату президента. Зокрема, є певна кількість людей, які готують документи, аналітику, на підставі якої президент робить ті чи інші висновки. Включно з Олегом Татаровим.

Що в ОП робить Олег Татаров

"Пан Татаров достатньо ефективно модерує сектор правоохоронних органів. Президенту комфортно, він отримує всю необхідну для його роботи інформацію, яку готують ті чи інші заступники голови ОП. Все. Тому я не розумію запитання", — уточнив Подоляк.

Інша справа, на його думку, коли йдеться про політичні посади чи про інституціональні посади. В такому разі можна вести дискусію, бо є певний політичний консенсус.

"Але коли йдуть питання про те, наскільки ти оцінюєш свій апарат, я не знаю, як на це відповідати. Навіть я не знаю", — підсумував радник голови ОП.

Повна текстова версія інтерв’ю з Михайлом Подоляком на сайті Новини.LIVE з’явиться вже найближчим часом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі є складнощі з поверненням державних зрадників, які втекли з країни. За його словами, дуже складний процес екстрадиції.