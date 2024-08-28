Реакция Зеленского на вопрос о Татарове - комментарий Подоляка - новости

Михаил Подоляк. Фото: скриншот видео

На пресс-конференции 27 августа Президент Владимир Зеленский рассказал обществу о важных вещах: окончание войны, о целях Курской операции, производстве украинского оружия и его влиянии на линию фронта. Кроме того, он корректно проговорил кадровые решения, в частности по заместителю председателя ОП Олегу Татарову, которые принимает в рамках своего аппарата.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте также:

"Президент объемно ответил на важные вопросы"

"Не очень понимаю, какой должна быть реакция, ведь президент объемно ответил на очень важные вещи и достаточно корректно сказал о тех кадровых решениях, которые принимает в рамках своего аппарата. Он оценивает людей, работающих в его Офисе, исходя из работы, которая ему нужна. То есть, эффективны они или нет, президент принимает решение лично", — уточнил Подоляк.

Таков был его ответ на вопросы журналистки относительно реакции на дискуссию в обществе по поводу резкого ответа президента на вопрос об Олеге Татарове. Особенно активной дискуссия была в социальных сетях.

"Они находят что-то интересное, на чем можно спекулировать. Но для меня эта ситуация выглядит несколько иначе. Пресс-конференция президента — об оружии, о Курске, финале войны, переговорах с РФ", — уточнил Подоляк.

Чем в ОП занимается Олег Татаров

Он также рассказал о некоторых деталях и о работе аппарата президента. В частности, есть несколько людей, которые готовят документы, аналитику, на основании которой президент делает те или иные выводы. Включая Олега Татарова.

"Господин Татаров достаточно эффективно модерирует сектор правоохранительных органов. Президенту комфортно, он получает всю необходимую для его работы информацию, которую готовят те или иные заместители председателя ОП. Все. Поэтому я не понимаю вопроса", — уточнил Подоляк.

Другое дело, по его мнению, когда речь идет о политических должностях или об институциональных должностях. В таком случае можно вести дискуссию, потому что есть определенный политический консенсус.

"Но когда идут вопросы о том, насколько ты оцениваешь свой аппарат, я не знаю, как на это отвечать. Даже я не знаю", — подытожил советник главы ОП.

Полная текстовая версия интервью с Михаилом Подоляком на сайте Новини.LIVE появится уже в ближайшее время.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас есть сложности с возвращением государственных предателей, которые сбежали из страны. По его словам, очень сложный процесс экстрадиции.