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Подоляк заявив, що стосунки з Китаєм потрібно реанімувати

24 липня 2024 01:07
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Офісі президента України вважають, що треба покращити стосунки з Китаєм для відбудови України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з китайським колегою Ван Ї. Фото: МЗС КНР
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Попри охолодження стосунків з Китаєм після початку окупації України з боку РФ взаємовідносини двох держав треба поновлювати. Пекін дуже зацікавлений співпрацею з Києвом і саме таким гарною ознакою початку налагодження стосунків може стати візит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю. 

Про це в етері каналу "Ми — Україна" 23 липня, у вівторок заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. 

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За словами Подоляка, є багато перспективних програм з відновлення економіки у післявоєнний час. Китай так само, напевне, хотів би бути залученим до них, вважає радник голови Офісу президента.

"У нас великі й об'ємні програми співпраці були з КНР, принаймні це було до 2014 року, після чого були складнощі, тому що Китай більш лояльно ставиться до РФ, а Росія, своєю чергою, обнуляє міжнародне право як концепцію", — зауважив Подоляк. 

Китай на сьогодні є надпотужною державою, яка пробує зайти в Європу у більшому масштабі, каже політик. Китай хоче вибудовувати відносини з Європою, саме тому відбулись візити Сі Цзіньпіня до низки країн ЄС.

Нагадаємо, раніше речник МЗС Китаю Лінь Цзянь відреагував на російський ракетний удар по медзакладу "Охматдит", закликавши Росію та Україну уникати дій, які можуть призвести до ескалації.

Водночас нещодавно держсекретар компартії Китаю Сі Цзіньпінь проводив зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, обговоривши, зокрема, війну в Україні та конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС.

Дмитро Кулеба Китай Михайло Подоляк переговори МЗС війна в Україні

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