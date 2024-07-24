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Подоляк заявил, что отношения с Китаем нужно реанимировать

24 июля 2024 01:07
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В Офисе президента Украины считают, что нужно улучшить отношения с Китаем для восстановления Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с китайским коллегой Ван И. Фото: МИД КНР
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Несмотря на охлаждение отношений с Китаем после начала оккупации Украины со стороны РФ, взаимоотношения двух государств нужно возобновлять. Пекин очень заинтересован сотрудничать с Киевом и именно таким хорошим признаком начала налаживания отношений может стать визит министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Китай.

Об этом в эфире канала "Мы - Украина" 23 июля, во вторник заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По словам Подоляка, много перспективных программ по восстановлению экономики в послевоенное время. Китай также, наверное, хотел бы быть вовлеченным в них, считает советник главы Офиса президента.

"У нас большие и объемные программы сотрудничества были с КНР, по крайней мере, это было до 2014 года, после чего были сложности, потому что Китай более лояльно относится к РФ, а Россия, в свою очередь, обнуляет международное право как концепцию", — отметил Подоляк.

Китай сегодня является сверхмощным государством, которое пытается зайти в Европу в большем масштабе, говорит политик. Китай хочет выстраивать отношения с Европой, именно поэтому состоялись визиты Си Цзиньпиня в ряд стран ЕС.

Напомним, ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь отреагировал на российский ракетный удар по медучреждению "Охматдет", призвав Россию и Украину избегать действий, которые могут привести к эскалации.

В то же время, недавно госсекретарь компартии Китая Си Цзиньпинь проводил встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, обсудив, в частности, войну в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАС.

Дмитрий Кулеба Китай Михаил Подоляк переговоры МИД война в Украине

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