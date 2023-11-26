Погіршення погоди набирає обертів — в Україні запускають спеціальний Штаб

Погодні умови в Одеській області. Фото: Олег Кіпер

Внаслідок погіршення погодних умов свою цілодобову роботу розпочав Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах. Таке рішення ухвалили для того, аби швидко реагувати на ситуацію та не допускати проблем на дорогах.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

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До Штабу входять представники:

Агентства відновлення,

Державної служби з надзвичайних ситуацій,

Національної поліції,

ДАК "Автомобільні дороги України",

Державної служби з безпеки на транспорті,

Київської обласної державної адміністрації,

Асоціації міжнародних перевізників України,

Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України.

Запуск цілодобового штабу в Україні. Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури

Ситуація в Одеській області

"Так, на Одещині через сніг та ожеледицю сьогодні з 8:30 тимчасово перекрили рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-15 Одеса — Рені (на м. Бухарест) та М-28 Одеса — Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси)", — наголосили у повідомленні.

Крім того, внаслідок погіршення погоди було перекрито й рух на дорозі М-15 Одеса — Рені для всіх видів транспорту.

Також дорожники обмежили рух для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ — Одеса.

"Зараз на мережі державних доріг працюють 368 одиниць техніки і 441 робітників. Проїзд всіма ділянками забезпечено. Служби відновлення підготувалися до утримання доріг узимку. Підрядні організації мають для необхідних робіт не менше 7 519 одиниць техніки та можуть залучити ще 222 додаткові одиниці за потреби", — додали у пресслужбі агентства.

Тому водіїв закликають утриматися від поїздок, а керманичам великогабаритного транспорту радять користуватися майданчиками для стоянки, які є вздовж державних доріг.

Попередження про негоду у Києві

Своєю чергою у КМВА наголосили, що сніговий покрив у Києві очікується до 20-30 сантиметрів.

"Напоготові понад 500 машин спеціальної техніки, заготовлено майже 20 тисяч тонн солі та понад 50 тисяч тонн піску", — наголосили у Київській міській військовій адміністрації.

Щодо закладів навчання, то вони працюватимуть у змішаному режимі — офлайн та онлайн.

"Батьки особисто прийматимуть рішення, чи залишити дитину вдома на дистанційному навчанні, чи відпустити до школи. А дитячі садочки працюватимуть у звичайному режимі", — пояснили у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, через негоду на Одещині без світла залишилося понад 100 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.