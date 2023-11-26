Ухудшение погоды набирает обороты — в Украине запускают специальный штаб
В результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.
Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.
В Штаб входят представители:
- Агентства восстановления,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- Национальной полиции,
- ГАК "Автомобильные дороги Украины",
- Государственной службы по безопасности на транспорте,
- Киевской областной государственной администрации,
- Ассоциации международных перевозчиков Украины,
- Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков Украины.
Ситуация в Одесской области
"Так, в Одесской области из-за снега и гололеда сегодня с 8:30 временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест) и М-28 Одесса — Южный — /М -14/ (Объезд г. Одессы)", — отметили в сообщении.
Кроме того, в результате ухудшения погоды было перекрыто движение на дороге М-15 Одесса — Рени для всех видов транспорта.
Также дорожники ограничили движение для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев — Одесса.
"Сейчас на сети государственных дорог работают 368 единиц техники и 441 рабочий. Проезд по всем участкам обеспечен. Службы восстановления подготовились к содержанию дорог зимой. У подрядных организаций для необходимых работ не менее 7 519 единиц техники, и они могут привлечь еще 222 дополнительные единицы при необходимости", — добавили в пресс-службе агентства.
Поэтому водителей призывают воздержаться от поездок, а водителям крупногабаритного транспорта советуют пользоваться стояночными площадками, которые есть вдоль государственных дорог.
Предупреждение о непогоде в Киеве
В свою очередь в КГВА отметили, что снежный покров в Киеве ожидается до 20-30 сантиметров.
"Наготове более 500 машин специальной техники, заготовлено почти 20 тысяч тонн соли и более 50 тысяч тонн песка", — отметили в Киевской городской военной администрации.
Что касается учебных заведений, то они будут работать в смешанном режиме — офлайн и онлайн.
"Родители будут лично принимать решение, оставить ребенка дома на дистанционном обучении или отпустить в школу. А детские садики будут работать в обычном режиме", — объяснили в сообщении.
Напомним, сегодня, 26 ноября, из-за непогоды в Одесской области без света осталось более 100 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.
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