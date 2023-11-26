Ухудшение погоды набирает обороты — в Украине запускают специальный штаб

Погода в Одесской области. Фото: Олег Кипер

В результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

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В Штаб входят представители:

Агентства восстановления,

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

Национальной полиции,

ГАК "Автомобильные дороги Украины",

Государственной службы по безопасности на транспорте,

Киевской областной государственной администрации,

Ассоциации международных перевозчиков Украины,

Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков Украины.

Запуск круглосуточного штаба в Украине. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры

Ситуация в Одесской области

"Так, в Одесской области из-за снега и гололеда сегодня с 8:30 временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест) и М-28 Одесса — Южный — /М -14/ (Объезд г. Одессы)", — отметили в сообщении.

Кроме того, в результате ухудшения погоды было перекрыто движение на дороге М-15 Одесса — Рени для всех видов транспорта.

Также дорожники ограничили движение для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев — Одесса.

"Сейчас на сети государственных дорог работают 368 единиц техники и 441 рабочий. Проезд по всем участкам обеспечен. Службы восстановления подготовились к содержанию дорог зимой. У подрядных организаций для необходимых работ не менее 7 519 единиц техники, и они могут привлечь еще 222 дополнительные единицы при необходимости", — добавили в пресс-службе агентства.

Поэтому водителей призывают воздержаться от поездок, а водителям крупногабаритного транспорта советуют пользоваться стояночными площадками, которые есть вдоль государственных дорог.

Предупреждение о непогоде в Киеве

В свою очередь в КГВА отметили, что снежный покров в Киеве ожидается до 20-30 сантиметров.

"Наготове более 500 машин специальной техники, заготовлено почти 20 тысяч тонн соли и более 50 тысяч тонн песка", — отметили в Киевской городской военной администрации.

Что касается учебных заведений, то они будут работать в смешанном режиме — офлайн и онлайн.

"Родители будут лично принимать решение, оставить ребенка дома на дистанционном обучении или отпустить в школу. А детские садики будут работать в обычном режиме", — объяснили в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 ноября, из-за непогоды в Одесской области без света осталось более 100 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.