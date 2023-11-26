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Ухудшение погоды набирает обороты — в Украине запускают специальный штаб

26 ноября 2023 14:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ухудшение погоды набирает обороты — в Украине запускают специальный штаб
Погода в Одесской области. Фото: Олег Кипер
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В результате ухудшения погодных условий свою круглосуточную работу начал Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Такое решение было принято для того, чтобы быстро реагировать на ситуацию и не допускать проблем на дорогах.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры.

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В Штаб входят представители:

  • Агентства восстановления,
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • Национальной полиции,
  • ГАК "Автомобильные дороги Украины",
  • Государственной службы по безопасности на транспорте,
  • Киевской областной государственной администрации,
  • Ассоциации международных перевозчиков Украины,
  • Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков Украины.
запуск штаба из-за непогоды в Украине
Запуск круглосуточного штаба в Украине. Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры

Ситуация в Одесской области

"Так, в Одесской области из-за снега и гололеда сегодня с 8:30 временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса — Рени (на г. Бухарест) и М-28 Одесса — Южный — /М -14/ (Объезд г. Одессы)", — отметили в сообщении.

Кроме того, в результате ухудшения погоды было перекрыто движение на дороге М-15 Одесса — Рени для всех видов транспорта.

Также дорожники ограничили движение для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев — Одесса.

"Сейчас на сети государственных дорог работают 368 единиц техники и 441 рабочий. Проезд по всем участкам обеспечен. Службы восстановления подготовились к содержанию дорог зимой. У подрядных организаций для необходимых работ не менее 7 519 единиц техники, и они могут привлечь еще 222 дополнительные единицы при необходимости", — добавили в пресс-службе агентства.

Поэтому водителей призывают воздержаться от поездок, а водителям крупногабаритного транспорта советуют пользоваться стояночными площадками, которые есть вдоль государственных дорог.

Предупреждение о непогоде в Киеве

В свою очередь в КГВА отметили, что снежный покров в Киеве ожидается до 20-30 сантиметров.

"Наготове более 500 машин специальной техники, заготовлено почти 20 тысяч тонн соли и более 50 тысяч тонн песка", — отметили в Киевской городской военной администрации.

Что касается учебных заведений, то они будут работать в смешанном режиме — офлайн и онлайн.

"Родители будут лично принимать решение, оставить ребенка дома на дистанционном обучении или отпустить в школу. А детские садики будут работать в обычном режиме", — объяснили в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 ноября, из-за непогоды в Одесской области без света осталось более 100 населенных пунктов. Больше всего пострадали Измаильский и Одесский районы.

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