Полярне сяйво над Україною вночі 13 серпня — дивовижні фото

Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро

Полярне сяйво бузково-рожевого, а подекуди й пурпурового, забарвлення можна було спостерігати з різних куточків Україні в ніч проти вівторка, 13 серпня. Унікальне явище виникло завдяки взаємодії заряджених частинок від Сонця з магнітним полем Землі.

Новини.LIVE зібрали фото полярного сяйва, якими поділилися українці.

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Полярне сяйво над Україною 13 серпня

Як відомо, полярне сяйво, або північне сяйво, — це оптичне явище, при якому окремі ділянки нічного неба в полярних регіонах світяться. Це явище виникає в верхніх шарах атмосфери під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле нашої планети направляє до полюсів.

Так, фотографіями полярного сяйва поділилися очевидці з Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської та Львівської областей.

Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі

Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро

Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро

Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро

Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Львівич"

Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Харьков Life"

Полярне сяйво над Україною. Фото: Укргідрометцентр

Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Захід головне"

Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі

Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі

Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі

Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Трибуна - Бровари" 1 / 12

Водночас астроном Володимир Кажанов заявив, що разом із полярним сяйвом вночі 13 серпня можна було спостерігати й серпневий "зорепад" — метеорний потік Персеїди.

Метеорний потік Персеїди. Фото: facebook.com/vladmir.kazhan