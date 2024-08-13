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Полярне сяйво помітили вночі над Україною — мережу заполонили кадри рідкісного явища

13 серпня 2024 05:37
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Полярне сяйво над Україною вночі 13 серпня — дивовижні фото
Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Полярне сяйво бузково-рожевого, а подекуди й пурпурового, забарвлення можна було спостерігати з різних куточків Україні в ніч проти вівторка, 13 серпня. Унікальне явище виникло завдяки взаємодії заряджених частинок від Сонця з магнітним полем Землі.

Новини.LIVE зібрали фото полярного сяйва, якими поділилися українці.

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Полярне сяйво над Україною 13 серпня

Як відомо, полярне сяйво, або північне сяйво, — це оптичне явище, при якому окремі ділянки нічного неба в полярних регіонах світяться. Це явище виникає в верхніх шарах атмосфери під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле нашої планети направляє до полюсів.

Так, фотографіями полярного сяйва поділилися очевидці з Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської та Львівської областей.

  • Який вигляд має полярне сяйво
    Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі
  • Що таке полярне сяйво
    Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро
  • Як виникає полярне сяйво
    Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро
  • Чому з'являється полярне сяйво
    Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро
  • Фото полярного сяйва в Україні вночі 13 серпня
    Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Львівич"
  • Кадри полярного сяйва вночі 13 серпня
    Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Харьков Life"
  • Чому над Україною з'явилося полярне сяйво 13 серпня
    Полярне сяйво над Україною. Фото: Укргідрометцентр
  • Хто міг бачити полярне сяйво 13 серпня
    Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Захід головне"
  • Як побачити полярне сяйво в Україні 13 серпня
    Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі
  • Де найчастіше виникає полярне сяйво
    Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі
  • Полярне сяйво в Україні сьогодні 13 серпня
    Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі
  • В яких областях України бачили полярне сяйво 13 серпня
    Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Трибуна - Бровари"
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Водночас астроном Володимир Кажанов заявив, що разом із полярним сяйвом вночі 13 серпня можна було спостерігати й серпневий "зорепад" — метеорний потік Персеїди.

Метеорний потік Персеїди 13 серпня 2024 року
Метеорний потік Персеїди. Фото: facebook.com/vladmir.kazhan
Зорепад в Україні вночі 13 серпня
Метеорний потік Персеїди. Фото: facebook.com/vladmir.kazhan

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