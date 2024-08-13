Полярне сяйво над Україною вночі 13 серпня — дивовижні фото

Полярне сяйво помітили вночі над Україною — мережу заполонили кадри рідкісного явища
Полярне сяйво бузково-рожевого, а подекуди й пурпурового, забарвлення можна було спостерігати з різних куточків Україні в ніч проти вівторка, 13 серпня. Унікальне явище виникло завдяки взаємодії заряджених частинок від Сонця з магнітним полем Землі.
Новини.LIVE зібрали фото полярного сяйва, якими поділилися українці.
Полярне сяйво над Україною 13 серпня
Як відомо, полярне сяйво, або північне сяйво, — це оптичне явище, при якому окремі ділянки нічного неба в полярних регіонах світяться. Це явище виникає в верхніх шарах атмосфери під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле нашої планети направляє до полюсів.
Так, фотографіями полярного сяйва поділилися очевидці з Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської та Львівської областей.
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Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі
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Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро
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Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро
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Полярне сяйво над Україною. Фото: Суспільне Дніпро
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Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Львівич"
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Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Харьков Life"
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Полярне сяйво над Україною. Фото: Укргідрометцентр
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Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Захід головне"
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Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі
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Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі
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Полярне сяйво над Україною. Фото: соцмережі
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Полярне сяйво над Україною. Фото: Telegram-канал "Трибуна - Бровари"
Водночас астроном Володимир Кажанов заявив, що разом із полярним сяйвом вночі 13 серпня можна було спостерігати й серпневий "зорепад" — метеорний потік Персеїди.
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