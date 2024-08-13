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Полярное сияние заметили ночью над Украиной — сеть заполонили кадры редкого явления

13 августа 2024 05:37
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Полярное сияние над Украиной ночью 13 августа — удивительные фото
Полярное сияние над Украиной. Фото: Суспільне Дніпро
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Полярное сияние сиренево-розовой, а иногда и пурпурной окраски можно было наблюдать из разных уголков Украины в ночь на вторник, 13 августа. Уникальное явление возникло благодаря взаимодействию заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли.

Новини.LIVE собрали фото полярного сияния, которыми поделились украинцы.

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Полярное сияние над Украиной 13 августа

Как известно, полярное сияние или северное сияние — это оптическое явление, при котором отдельные участки ночного неба в полярных регионах светятся. Это явление возникает в верхних слоях атмосферы под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле нашей планеты направляет к полюсам.

Так, фотографиями полярного сияния поделились очевидцы из Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Львовской областей.

  • Как выглядит полярное сияние
    Полярное сияние над Украиной. Фото: соцсети
  • Что такое полярное сияние
    Полярное сияние над Украиной. Фото: Суспільне Дніпро
  • Как возникает полярное сияние
    Полярное сияние над Украиной. Фото: Суспільне Дніпро
  • Почему появляется полярное сияние
    Полярное сияние над Украиной. Фото: Суспільне Дніпро
  • Фото полярного сияния в Украине ночью 13 августа
    Полярное сияние над Украиной. Фото: Telegram-канал "Львович"
  • Кадры полярного сияния ночью 13 августа
    Полярное сияние над Украиной. Фото: Telegram-канал "Харьков Life"
  • Почему над Украиной появилось полярное сияние 13 августа
    Полярное сияние над Украиной. Фото: Укргидрометцентр
  • Кто мог видеть полярное сияние 13 августа
    Полярное сияние над Украиной. Фото: Telegram-канал "Запад главное"
  • Как увидеть полярное сияние в Украине 13 августа
    Полярное сияние над Украиной. Фото: соцсети
  • Где чаще всего возникает полярное сияние
    Полярное сияние над Украиной. Фото: соцсети
  • Полярное сияние в Украине сегодня 13 августа
    Полярное сияние над Украиной. Фото: соцсети
  • В каких областях Украины видели полярное сияние 13 августа
    Полярное сияние над Украиной. Фото: Telegram-канал "Трибуна - Бровары"
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В то же время, астроном Владимир Кажанов заявил, что вместе с полярным сиянием ночью 13 августа можно было наблюдать и августовский "звездопад" — метеорный поток Персеиды.

Метеорный поток Персеиды 13 августа 2024 года
Метеорный поток Персеиды. Фото: facebook.com/vladmir.kazhan
Звездопад в Украине ночью 13 августа
Метеорный поток Персеиды. Фото: facebook.com/vladmir.kazhan

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