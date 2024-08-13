Полярное сияние над Украиной ночью 13 августа — удивительные фото

Полярное сияние над Украиной. Фото: Суспільне Дніпро

Полярное сияние сиренево-розовой, а иногда и пурпурной окраски можно было наблюдать из разных уголков Украины в ночь на вторник, 13 августа. Уникальное явление возникло благодаря взаимодействию заряженных частиц от Солнца с магнитным полем Земли.

Новини.LIVE собрали фото полярного сияния, которыми поделились украинцы.

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Полярное сияние над Украиной 13 августа

Как известно, полярное сияние или северное сияние — это оптическое явление, при котором отдельные участки ночного неба в полярных регионах светятся. Это явление возникает в верхних слоях атмосферы под влиянием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле нашей планеты направляет к полюсам.

Так, фотографиями полярного сияния поделились очевидцы из Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Львовской областей.

Полярное сияние над Украиной. Фото: соцсети

Полярное сияние над Украиной. Фото: Суспільне Дніпро

Полярное сияние над Украиной. Фото: Суспільне Дніпро

Полярное сияние над Украиной. Фото: Суспільне Дніпро

Полярное сияние над Украиной. Фото: Telegram-канал "Львович"

Полярное сияние над Украиной. Фото: Telegram-канал "Харьков Life"

Полярное сияние над Украиной. Фото: Укргидрометцентр

Полярное сияние над Украиной. Фото: Telegram-канал "Запад главное"

Полярное сияние над Украиной. Фото: соцсети

Полярное сияние над Украиной. Фото: соцсети

Полярное сияние над Украиной. Фото: соцсети

Полярное сияние над Украиной. Фото: Telegram-канал "Трибуна - Бровары" 1/12 ​ 12

В то же время, астроном Владимир Кажанов заявил, что вместе с полярным сиянием ночью 13 августа можно было наблюдать и августовский "звездопад" — метеорный поток Персеиды.

Метеорный поток Персеиды. Фото: facebook.com/vladmir.kazhan