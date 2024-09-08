Український політик заявив, що Україна має заборонити виїзд дітей за кордон

Дитина з валізою в аеропорту. Фото: depositphotos

Український політик Дмитро Корчинський заявив, що потрібно заборонити виїзд дітей за кордон під час війни. Він вважає, що молоде покоління має рости в Україні в ненависті до ворога.

Про це заявив український політик Дмитро Корчинський в інтерв'ю для НТА.

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Треба заборонити виїзд дітей з України

Корчинський заявив, що для збереження української нації необхідно обмежити виїзд не тільки для військовозобов'язаних, а й для дітей. За його словами, важливо, щоб молоде покоління залишалося в Україні, навіть під час війни.

Політик зазначив, що діти, які перебувають за кордоном, можуть не повернутися до України і будуть виховані в іншій культурі.

"Ми повинні наступити на горло власним зручностям і сказати: "Ні, ми всі тримаємося тут". Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо, подобається йому це чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, воювати і підтримувати фронт", — сказав Корчинський.

Він заявив, що українські діти повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги, бути присутніми на похованнях військових і усвідомлювати відповідальність, яка незабаром ляже на їхні плечі.

"Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога", — наголосив політик.