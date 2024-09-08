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Политик предложил запретить выезд детей из Украины для сохранения нации

8 сентября 2024 15:05
Валерия Барановская - редактор
Украинский политик заявил, что Украина должна запретить выезд детей за границу
Ребенок с чемоданом в аэропорту. Фото: depositphotos
Валерия Барановская - редактор

Украинский политик Дмитрий Корчинский заявил, что необходимо запретить выезд детей за границу во время войны. Он считает, что молодое поколение должно расти в Украине в ненависти к врагу.

Об этом заявил украинский политик Дмитрий Корчинский в интервью НТА.

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Корчинский заявил, что для сохранения украинской нации необходимо ограничить выезд не только для военнообязанных, но и для детей. По его словам, важно, чтобы молодое поколение оставалось в Украине даже во время войны.

Политик отметил, что находящиеся за рубежом дети могут не вернуться в Украину и будут воспитаны в другой культуре.

"Мы должны наступить на горло собственным удобствам и сказать: "нет, мы все держимся здесь". Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, то, значит, мы его обяжем, нравится ему это или нет. Обяжем здесь оставаться, воевать и поддерживать фронт", — сказал Корчинский.

Он заявил, что украинские дети должны воспитываться под звуки сирен воздушной тревоги, присутствовать на захоронениях военных и осознавать ответственность, которая вскоре ляжет на их плечи.

"Они должны расти здесь в ненависти к врагу", — подчеркнул политик.

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