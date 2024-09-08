Украинский политик заявил, что Украина должна запретить выезд детей за границу

Политик предложил запретить выезд детей из Украины для сохранения нации
Украинский политик Дмитрий Корчинский заявил, что необходимо запретить выезд детей за границу во время войны. Он считает, что молодое поколение должно расти в Украине в ненависти к врагу.
Об этом заявил украинский политик Дмитрий Корчинский в интервью НТА.
Следует запретить выезд детей из Украины
Корчинский заявил, что для сохранения украинской нации необходимо ограничить выезд не только для военнообязанных, но и для детей. По его словам, важно, чтобы молодое поколение оставалось в Украине даже во время войны.
Политик отметил, что находящиеся за рубежом дети могут не вернуться в Украину и будут воспитаны в другой культуре.
"Мы должны наступить на горло собственным удобствам и сказать: "нет, мы все держимся здесь". Если кто-то не понимает, что нужно любить Украину, то, значит, мы его обяжем, нравится ему это или нет. Обяжем здесь оставаться, воевать и поддерживать фронт", — сказал Корчинский.
Он заявил, что украинские дети должны воспитываться под звуки сирен воздушной тревоги, присутствовать на захоронениях военных и осознавать ответственность, которая вскоре ляжет на их плечи.
"Они должны расти здесь в ненависти к врагу", — подчеркнул политик.
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