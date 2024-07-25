Вбивство Фаріон - угруповання NS/WP взяло на себе відповідальність за смерть ексдепутатки

Похорон Ірини Фаріон. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Відповідальність за смерть громадської діячки Ірини Фаріон нібито взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP з російським корінням. Поліція вже перевіряє його причетність до смерті мовознавиці.

Про це повідомляє речник МВС Мар'яна Рева в коментарі "Українській правді" та російський паблік Astra з посилання на сторінку руху.

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Хто взяв на себе відповідальність за вбивство Фаріон

Російські Telegram-канали почали поширювати відео, як вони стверджують, вбивства Фаріон. Окрім того, вони опублікували "маніфест українського автономного революційного расиста", який бере на себе відповідальність за смерть ексдепутатки.

На цьому відео тривалістю 10 секунд спершу показують Ірину Фаріон, яка вчить темношкірого легіонера українського футбольного клубу "Рух" Ернеста Антві української мови. Далі — кадри з вулиці, де чути жіночий крик та звук пострілі. На всьому ролику є вотермарка NS/WP.

Окрім того, на відео видно схожі автомобілі, які стояли поблизу будинку мовознавиці у день стрілянини.

Порівняння фото з місця убивства Ірини Фаріон і скриншота з відео. Фото: t.me/astrapress

Також Telegram-канал зазначив, що NS/WP додав маніфест, написаний російською мовою, де вказується, що Фаріон — "шкідниця" та "расова зрадниця" і з цього дня "починається біла революція". Водночас у відео заявили, що "не повинно бути ніякої війни, крім расової" і автор пропонує вести її всім разом. Також у ньому обіцяють "покарати всіх, хто продавав країну після Майдану".

Кадр із відео "маніфесту". Фото: t.me/astrapress

Після появи цього відео речниця МВС Мар'яна Рева повідомила, що його вже досліджує поліція.

"Зокрема, його вивчають фахівці кримінального аналізу. Коли буде остаточний висновок, повідомимо", — заявила вона.

Що відомо про NS/WP

National-Socialism/White Power — це російське неонацистське угруповання, що виникло на початку 2000-х років на однойменному інтернет-форумі. Воно запам'яталося тим, що нападало на людей небілої зовнішності.

Також учасники руху критикували християнство та були в конфлікті з іншими російськими націоналістами та монархістами. У 2006 році з’явився один із найвідоміших символів руху — кастет у лавровому вінку. Однак до 2014 року популярність руху згасла.

Проте 2020 року сталося відродження NS/WP, але вже у своєму Telegram-каналі. Тоді учасників звинувачували у спробі замаху на пропагандистів РФ Володимир Соловйова та Маргариту Симоньян.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну угруповання брало на себе відповідальність за підпали російських військкоматів. Вже в травні 2021 року Верховний суд РФ визнав організацію "терористичною".

Вбивство Ірини Фаріон — останні новини

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Незадовго поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.

Стало відомо, що слідство вже має головного підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. У поліції вважають, що це було замовне вбивство й у виконавця є спільники.

Додамо, поховали Ірину Фаріон у Львові на Личаківському кладовищі неподалік композитора Володимира Івасюка.