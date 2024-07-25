Убийство Фарион - группировка NS/WP взяла на себя ответственность за смерть экс-депутата

Похороны Ирины Фарион. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Ответственность за смерть общественного деятеля Ирины Фарион якобы взяла на себя национал-социалистическую группировку NS/WP с российскими корнями. Полиция уже проверяет его причастность к смерти языковеда.

Об этом сообщает спикер МВД Марьяна Рева в комментарии "Украинской правде" и российский паблик Astra со ссылкой на страницу движения.

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Кто взял на себя ответственность за убийство Фарион

Российские Telegram-каналы начали распространять видео, как они утверждают, убийства Фарион. Кроме того, они опубликовали "манифест украинского автономного революционного расиста", берущего на себя ответственность за смерть экс-депутатки.

На этом видео продолжительностью 10 секунд сначала показывают Ирину Фарион, которая учит темнокожему легионеру украинского футбольного клуба "Рух" Эрнеста Антве украинского языка. Дальше кадры с улицы, где слышен женский крик и звук выстрела. На всем ролике есть вотермарка NS/WP.

Кроме того, на видео видны похожие автомобили, которые стояли у дома языковеда в день стрельбы.

Сравнение фото с места убийства Ирины Фарион и скриншота с видео. Фото: t.me/astrapress

Также Telegram-канал отметил, что NS/WP добавил манифест, написанный на русском языке, где указывается, что Фарион — "вредительница" и "расовая изменница" и с этого дня "начинается белая революция". В то же время в видео заявили, что "не должно быть никакой войны, кроме расовой" и автор предлагает вести ее всем вместе. Также в нем обещают "наказать всех, кто продавал страну после Майдана".

Кадр из видео "манифеста". Фото: t.me/astrapress

После появления этого видео спикера МВД Марьяна Рева сообщила, что его уже исследует полиция.

"В частности, его изучают специалисты криминального анализа. Когда будет окончательный вывод, сообщим", — заявила она.

Что известно о NS/WP

National-Socialism/White Power — это российская неонацистская группировка, возникшая в начале 2000-х годов на одноименном интернет-форуме. Оно запомнилось тем, что нападало на людей небелого облика.

Также участники движения критиковали христианство и находились в конфликте с другими российскими националистами и монархистами. В 2006 году появился один из самых известных символов движения — кастет в лавровом венке. Однако к 2014 году популярность движения угасла.

Но уже в 2020 году произошло возрождение NS/WP, только уже в своем Telegram-канале. Тогда участников обвиняли в попытке покушения на пропагандистов РФ Владимира Соловьева и Маргариту Симоньян.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину группировка брала на себя ответственность за поджоги российских военкоматов. Уже в мае 2021 года Верховный суд РФ признал организацию "террористической".

Убийство Ирины Фарион — последние новости

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Незадолго полиция Львовской области опубликовала видео с камер наблюдения, зафиксировавших передвижение вероятного убийцы Ирины Фарион. Также правоохранители назвали приметы подозреваемого.

Стало известно, что следствие уже имеет главного подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. В полиции считают, что это было заказное убийство и у исполнителя есть сообщники.

Добавим, похоронили Ирину Фарион во Львове на Лычаковском кладбище возле композитора Владимира Ивасюка.