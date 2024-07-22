В Україні викрили розгалужену наркомережу — затримано 14 підозрюваних

Вилучення речових доказів під час обшуків. Фото: Нацполіція

В Україні ліквідували наймасштабнішу мережу наркодилерів, які щомісяця продавали через інтернет препаратів на 10 млн гривень. Спецоперації пройшли в дев'яти областях України, затримано 14 підозрюваних в торгівлі наркотиками.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції України у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

Як функціонувала наркомережа

За даними правоохоронців, зловмисники розповсюджували наркотики та психотропи, використовуючи розгалужену мережу телеграм-каналів. За допомогою месенджерів торговці отримували замовлення та відправляли "товар" покупцям поштою або через так звані "закладки". Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 млн гривень.

"За результатами 50 санкціонованих обшуків на території дев’яти регіонів держави із незаконного обігу вилучено понад 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA, 200 LSD марок, вартість яких за цінами "чорного" ринку сягає понад 11 мільйонів гривень, а також готівку в різній валюті в сумі 2,8 млн грн, вісім автомобілів вартістю понад 170 тисяч доларів, зброю та набої до неї", — йдеться в повідомленні.

Послуги з продажу наркотиків та психотропів спільники рекламували через десятки телеграм-каналів.

Затримання підозрюваних у наркоторгівлі. Фото: Нацполіція

Що інкримінують затриманим

Затриманим повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів.

Спецоперації пройшли в дев'яти областях України, зокрема на Харківщині, Донеччині, Одещині, Дніпропетровщині, Чернівеччині та в Києві. Тривають заходи задля встановлення усіх причетних до злочинної діяльності та каналів надходження наркотиків та прекурсорів.

Вилучення речових доказів. Фото: нацполіція

Вилучена під час обшуків готівка. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві в Оболонському районі правоохоронці затримали місцевого жителя, у якого вилучили десять згортків з амфетаміном. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Також в Одесі накрили ділків, які розповсюджували наркотики на території виправної колонії. Більшість спільників були судимі за подібний злочин.

Раніше ми писали, що в Одеській області затримали жінку, яка отримала пакунки начебто з речами, однак у них був наркотик PVP. Зловмисниця хотіла збувати психотроп, однак її дилера викрили, а саму жінку затримали — тепер їй загрожує ув'язнення.