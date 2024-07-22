В Украине разоблачили разветвленную наркосеть — задержаны 14 подозреваемых

Изъятие вещественных доказательств при обыске. Фото: Нацполиция

В Украине ликвидировали самую масштабную сеть наркодилеров, ежемесячно продававших через интернет препараты на 10 млн гривен. Спецоперации прошли в девяти областях Украины, задержаны 14 подозреваемых в торговле наркотиками.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в понедельник, 22 июля.

Читайте также:

Как функционировала наркосеть

По данным правоохранителей, злоумышленники распространяли наркотики и психотропы, используя разветвленную сеть телеграмм-каналов. С помощью мессенджеров торговцы получали заказы и отправляли "товар" покупателям по почте или через так называемые так называемые "закладки". Ежемесячный доход от продажи наркотических веществ составлял более 10 млн гривен.

"По результатам 50 санкционированных обысков на территории девяти регионов государства из незаконного оборота изъято более 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамин, мефедрон, каннабис, таблетки MDMA, 200 LSD марок, стоимость которых по ценам "черного" рынка достигает более 11 миллионов гривен, а также наличные в разной валюте в сумме 2,8 млн грн, восемь автомобилей стоимостью более 170 тысяч долларов, оружие и патроны к нему", — говорится в сообщении.

Услуги по продаже наркотиков и психотропов сообщники рекламировали через десятки телеграмм-каналов.

Задержание подозреваемых в наркоторговле. Фото: Нацполиция

Что инкриминируют задержанным



Задержанным сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах.

Суд избрал всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются мероприятия по разоблачению других лиц, причастных к наркопреступлениям.

Спецоперации прошли в девяти областях Украины, в частности в Харьковской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Черновицкой и в Киеве. Продолжаются мероприятия для установления всех причастных к преступной деятельности и каналов поступления наркотиков и прекурсоров.

Изъятие вещественных доказательств. Фото: Нацполиция

Изъятые во время обысков наличные деньги. Фото: Нацполиция

Напомним, в Киеве в Оболонском районе правоохранители задержали местного жителя, у которого изъяли десять свертков с амфетамином. Ему грозит до восьми лет заключения.

Также в Одессе накрыли дельцов, распространявших наркотики на территории исправительной колонии. Большинство подельников были судимы за подобное преступление.

Ранее мы писали, что в Одесской области задержали женщину, которая получила свертки якобы с вещами, однако в них был наркотик PVP. Злоумышленница хотела сбывать психотропы, однако ее дилера уличили, а саму женщину задержали — теперь ей грозит заключение.