Підпалювали авто ЗСУ — на Івано-Франківщині затримали зловмисників

Затримання підпалювача. Фото: Національна поліція

На Прикарпатті поліція та СБУ затримали двох молодиків, які підпалювали у липні автомобілі військових. Їм кримінальною відповідальністю.

Про це повідомила пресслужба поліції Івано-франківської області у понеділок, 12 серпня.

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У Калуші та Долині злочинці організували серію підпалів автомобілів з інтервалом кілька днів, знищивши три позашляховики військових, які перебували на техобслуговуванні після бойових завдань.

Поліції та СБУ встановити особи паліїв: це 18-річний мешканець села Княжолука та його 15-річний родич. Виявилося, що підліток знайшов оголошення про "легкий підробіток" в телеграм-каналі. Пропозиція включала підпали військових автомобілів, адміністративних будівель та релейних шаф на залізничних лініях.

Юнак і його родич виконували завдання, об’їжджаючи населені пункти на велосипедах, фотографуючи та знищуючи автомобілі. Вони отримали 40 тисяч гривень за перші підпали, використовуючи суміш бензину та масла. Відео їх дій також надсилали кураторам.

Зловмисники отримали пропозицію продовжити акції з більшим гонораром — 5 тисяч доларів за два автомобілі. Проте, під час чергової спроби їх затримали поліцейські за допомогою спецпризначенців КОРД.

18-річного підозрюваного обвинувачують у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.