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Полиция задержала двух молодых людей, которые поджигали авто военных на Прикарпатье

12 августа 2024 16:33
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Поджигали авто ВСУ — в Ивано-Франковской области задержали злоумышленников
Задержание поджигателя. Фото: Национальная полиция
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Прикарпатье полиция и СБУ задержали двух молодых людей, которые поджигали в июле автомобили военных. Им уголовной ответственностью.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в понедельник, 12 августа.

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В Калуше и Долине преступники организовали серию поджогов автомобилей с интервалом несколько дней, уничтожив три внедорожника военных, находившихся на техобслуживании после боевых задач.

Полиции и СБУ установят личности поджигателей: это 18-летний житель села Княжолука и его 15-летний родственник. Оказалось, что подросток нашел объявление о "легкой подработке" в телеграмм-канале. Предложение включало поджоги военных автомобилей, административных зданий и релейных шкафов на железнодорожных линиях.

Юноша и его родственник выполняли задания, объезжая населенные пункты на велосипедах, фотографируя и уничтожая автомобили. Они получили 40 тысяч гривен за первые поджоги, используя смесь бензина и масла. Видео их действий также присылали кураторам.

Злоумышленники получили предложение продлить акции с большим гонораром — 5 тысяч долларов за два автомобиля. Однако во время очередной попытки их задержали полицейские с помощью спецназовцев КОРД.

18-летний подозреваемый обвиняется в препятствовании деятельности Вооруженных Сил Украины. Суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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