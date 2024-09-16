Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Політв'язню Сізікову у Криму призначили 17 років позбавлення волі — Лубінець повідомив деталі arrow

Політв'язню Сізікову у Криму призначили 17 років позбавлення волі — Лубінець повідомив деталі

16 вересня 2024 19:57
Євгенія Брюховецька - редактор
У Криму затвердили 17 років позбавлення волі політв'язню Сізікову
Політв'язень Олександр Сізіков. Фото: Telegram/Лубінець
Євгенія Брюховецька - редактор

Російська окупаційна влада у тимчасово захопленому Криму затвердила вирок політичному в'язню Олександру Сізікову. Йому призначили 17 років за ґратами.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 16 вересня.

Читайте також:

Вирок політв'язню у Криму

Відомо, що окупанти вивезли у невідомому напрямку політв'язня Олександра Сізікова, який має інвалідність першої групи за зором. Також йому затвердили вирок у вигляді 17 років позбавлення волі.

Лубінець нагадав, що 7 липня 2020 року у Криму пройшли масові обшуки, внаслідок яких затримали семеро людей, шістьох з яких відправили до СІЗО. Тоді Олександра Сізікова, який повністю втратив зір після ДТП, відправили під домашній арешт.

Омбудсмен наголосив, що навіть за російським законодавством Олександр Сізіков має бути звільнений від відбування цього покарання. Але його визнали таким, який може відбувати покарання у виправній установі.

"Дії російських силовиків проти особи з інвалідністю порушують основоположні права людини, зокрема право на справедливий суд і захист", — додав Лубінець.

Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з вимогою негайного звільнення Олександра Сізікова, а також усіх незаконно утримуваних українців на ТОТ Криму та Росії.

null
Скриншот допису Лубінця
null
Скриншот допису Лубінця

Також важливі новини дня по темі:

Крим в'язниця ув'язнені окупанти війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Шлюб з військовим — як пришвидшити процес

19:59 У Херсонській області загинула дитина через детонацію вибухівки

19:57 Політв'язню Сізікову у Криму призначили 17 років позбавлення волі — Лубінець повідомив деталі

19:57 Дитина від першого шлюбу дружини — чи може догляд за нею бути приводом для звільнення із ЗСУ

19:42 Зеленський підписав укази про нагороди воїнам, які брали участь в операції на Курщині — звернення

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

19:28 В Укренерго відповіли, чи вимикатимуть завтра світло в Україні

19:19 Експерт заявив, що Росія могла розгорнути нове виробництво "Шахедів"

19:16 Зеленський заявив про покращення центрів бойової підготовки

19:05 У Херсоні пролунали вибухи

19:02 Дружина Луніна роздяглася на камеру, після того як воротар підписав контракт із Реалом

20:00 Шлюб з військовим — як пришвидшити процес

19:59 У Херсонській області загинула дитина через детонацію вибухівки

19:57 Політв'язню Сізікову у Криму призначили 17 років позбавлення волі — Лубінець повідомив деталі

19:57 Дитина від першого шлюбу дружини — чи може догляд за нею бути приводом для звільнення із ЗСУ

19:42 Зеленський підписав укази про нагороди воїнам, які брали участь в операції на Курщині — звернення

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

19:28 В Укренерго відповіли, чи вимикатимуть завтра світло в Україні

19:19 Експерт заявив, що Росія могла розгорнути нове виробництво "Шахедів"

19:16 Зеленський заявив про покращення центрів бойової підготовки

19:05 У Херсоні пролунали вибухи

19:02 Дружина Луніна роздяглася на камеру, після того як воротар підписав контракт із Реалом

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Text

13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Text

12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

Text

12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

15 вересня 2024
Text

18:02 Берлінська проаналізувала темпи виробництва дронів в Україні

Text

17:36 Кравець різко відреагував на фінансові проблеми країни

14 вересня 2024
Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку