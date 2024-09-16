У Криму затвердили 17 років позбавлення волі політв'язню Сізікову

Політв'язень Олександр Сізіков. Фото: Telegram/Лубінець

Російська окупаційна влада у тимчасово захопленому Криму затвердила вирок політичному в'язню Олександру Сізікову. Йому призначили 17 років за ґратами.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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Відомо, що окупанти вивезли у невідомому напрямку політв'язня Олександра Сізікова, який має інвалідність першої групи за зором. Також йому затвердили вирок у вигляді 17 років позбавлення волі.

Лубінець нагадав, що 7 липня 2020 року у Криму пройшли масові обшуки, внаслідок яких затримали семеро людей, шістьох з яких відправили до СІЗО. Тоді Олександра Сізікова, який повністю втратив зір після ДТП, відправили під домашній арешт.

Омбудсмен наголосив, що навіть за російським законодавством Олександр Сізіков має бути звільнений від відбування цього покарання. Але його визнали таким, який може відбувати покарання у виправній установі.

"Дії російських силовиків проти особи з інвалідністю порушують основоположні права людини, зокрема право на справедливий суд і захист", — додав Лубінець.

Він закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з вимогою негайного звільнення Олександра Сізікова, а також усіх незаконно утримуваних українців на ТОТ Криму та Росії.

Скриншот допису Лубінця