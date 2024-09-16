В Крыму утвердили 17 лет лишения свободы политзаключенному Сизикову

Политзаключенный Александр Сизиков. Фото: Telegram/Лубинец

Российские оккупационные власти во временно захваченном Крыму утвердили приговор политическому заключенному Александру Сизикову. Ему назначили 17 лет за решеткой.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 16 сентября.

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Известно, что оккупанты вывезли в неизвестном направлении политзаключенного Александра Сизикова, который имеет инвалидность первой группы по зрению. Также ему утвердили приговор в виде 17 лет лишения свободы.

Лубинец напомнил, что 7 июля 2020 года в Крыму прошли массовые обыски, в результате которых задержали семь человек, шестерых из которых отправили в СИЗО. Тогда Александр Сизиков, полностью потерявший зрение после ДТП, был отправлен под домашний арест.

Омбудсмен подчеркнул, что даже по российскому законодательству Александр Сизиков должен быть освобожден от отбывания наказания. Но он был признан таким, который может отбывать наказание в исправительном учреждении.

"Действия российских силовиков против личности с инвалидностью нарушают основополагающие права человека, в частности, право на справедливый суд и защиту", — добавил Лубинец.

Он призвал международное сообщество усилить давление на Россию с требованием немедленного увольнения Александра Сизикова, а также всех украинцев, которых незаконно удерживают на ВОТ Крыма и России.

Скриншот поста Лубинца