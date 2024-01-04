Полювання на окупантів у Бахмуті — в СБУ розповіли про унікальну операцію

Василь Малюк / Фото: Facebook/Служба безпеки України

Українські снайпери продовжують вдало ліквідовувати російського ворога. Зокрема, низку вдалих операцій вдалося провести під Бахмутом навесні 2023 року.

Про це йдеться у фільмі "Бахмут. Дорога життя".

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Один із снайперів "Скаут" розповідає, що головним завданням було зайти туди, де їх не чекають, зробити щось максимально ефективне і піти.

"Враховуючи нашу підготовку і засоби, ми могли бути ефективними саме в нічний час. Противник відчуває себе безпечніше і таким чином підставляється під наш вогонь", — продовжує він.

Ще один із снайперів "Омар" пригадав, як вони нищили "вагнерівців" у Хромове.

"Була ділянка, де вагнерівці найближче підійшли до дороги. Позиції ворога дозволяли з кулемета обстрілювати дорогу життя. Вони вночі підходили, накопичувалися в якомусь місці, де можна було сховатися і пересидіти до ранку. Ми ці місця виявляли і намаглися якнайбільше знищити противника", — каже він.

Проте, така кількість виходів для снайпера за одну ніч є надто великою.

"Вночі побачив у свій приціл, що на ворожих позиціях піднімається і опускається голова. Придивившись, ми зрозуміли, що це один з вагнерівців копає окоп. Я вирішив дочекатись, поки він стане відпочити. Минуло напевно хвилин 20, але в один момент він втомився, встав, здійняв голову. В цей момент я здійснив постріл. Голова зникла. Тиша. Через певний час ми чуємо крик - "Ден, где ты, все нормально?" Відповіді від Дена, як ви розумієте, вже немає", — додав він.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються наступати на північний схід від Бахмута. За словами українського військового керівництва, на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої, водночас наші військові мають успіх у західній частині Запорізької області.