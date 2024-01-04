Охота на окупантов в Бахмуте — в СБУ рассказали об уникальной операции

Василий Малюк / Фото: Facebook/Служба безопасности Украины

Украинские снайперы продолжают удачно ликвидировать российского врага. В частности, ряд удачных операций удалось провести под Бахмутом весной 2023 года.

Об этом говорится в фильме " Бахмут. Дорогая жизнь".

Читайте также:

Как ВСУ охотились на "вагнеровцев" в Бахмуте

Один из снайперов "Скаут" рассказывает, что главной задачей было зайти туда, где их не ждут, сделать что-то максимально эффективное и уйти.

"Учитывая нашу подготовку и средства, мы могли быть эффективны именно в ночное время. Противник чувствует себя безопаснее и таким образом подставляется под наш огонь", — продолжает он.

Еще один из снайперов "Омар" вспомнил, как они уничтожали "вагнеровцев" в Хромове.

"Был участок, где вагнеровцы ближе всего подошли к дороге. Позиции врага позволяли из пулемета обстреливать дорогу жизни. Они ночью подходили, накапливались в каком-то месте, где можно было спрятаться и пересидеть до утра. Мы эти места обнаруживали и старались больше уничтожить противника", — говорит он.

Однако, такое количество выходов для снайпера за одну ночь слишком велико.

"Ночью увидел в свой прицел, что на вражеских позициях поднимается и опускается голова. Присмотревшись, мы поняли, что это один из вагнеровцев копает окоп. Я решил дождаться, пока он станет отдохнуть. Прошло наверняка минут 20, но в один момент он устал, встал, поднял голову. В этот момент я произвел выстрел. Голова исчезла. Тишина. Через некоторое время мы слышим крик - "Ден, где ты, все нормально?" Ответа от Дэна, как вы понимаете, уже нет", — добавил он.

Напомним, российские оккупанты пытаются наступать к северо-востоку от Бахмута. По словам украинского военного руководства, на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои, в то же время наши военные преуспевают в западной части Запорожской области.