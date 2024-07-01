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Польща призупинила пропуск українських вантажівок на кордоні, але не всіх

1 липня 2024 11:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
З 1 липня Польща не пропускає вантажівки без дозволів на міжнародні перевезення
Термінова новина
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У понеділок, 1 липня, польська сторона призупинила пропуск вантажівок через кордон. Це стосується лише окремих транспортних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

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Республіка Польща не пропускає українські вантажівки, що не мають відповідних документів на перевезення.

"З опівночі 1 липня польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

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Польща кордон вантажівки

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