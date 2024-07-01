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Польша приостановила пропуск украинских грузовиков на границе, но не всех

1 июля 2024 11:09
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
С 1 июля Польша не пропускает грузовики без разрешений на международные перевозки
Грузовик в пункте пропуска. Фото: ГПСУ
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 1 июля, польская сторона приостановила пропуск грузовиков через границу. Это касается только отдельных транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины .

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Республика Польша не пропускает украинские грузовики, которые не имеют соответствующих документов на перевозку.

"С полуночи 1 июля польской стороной в пунктах пропуска приостановлен пропуск на въезд и выезд из/в Республику Польша украинских грузовых транспортных средств, не имеющих разрешений на международные грузовые перевозки (разрешение или книжечка ЕКМТ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пункты пропуска на других участках границ работают в обычном режиме.

Напомним, 20 июня Европейский Союз продлил Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС . Однако теперь документ предусматривает целый ряд новых обязательств для перевозчиков. В частности, все водители должны иметь документы, подтверждающие наличие лицензии на перевозку.

Также мы писали, что очереди на границе Украины утром в понедельник, 1 июля, образовались в восьми пунктах пропуска . Водителей призывают при планировании поездки в страны Европейского союза и Молдовы обращать внимание на возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Польша граница грузовики

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