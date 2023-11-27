Польські протестувальники погрожуть розпочати тотальну блокаду кордону

Блокада кордону поляками. Фото: Notes from Poland

Польські протестувальники з понеділка розпочали цілодобову блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині", яка триватиме до 3 січня. При цьому мітингарі не виключають повної блокади кордону навіть на пропуск гуманітарної допомоги.

Про це заявив PAP представник протестувальників Роман Кодрув, передає Укрінформ.

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За його словами, від четверга, 23 листопада, протест на цьому пункті пропуску здійснювався з 9-ї до 20-ї години за місцевим часом, а з понеділка він цілодобовий і триватиме до 3 січня.

Представник протестувальників зауважив, що щогодини вони пропускатимуть по дві вантажівки. Водночас він не виключив повну блокаду кордону. Кондрув зазначив, що з українського боку кордону звучать голоси про те, що польські протестувальники блокують проїзд гуманітарної допомоги для України.

Під загрозою гуманітарні вантажі

Він назвав це неправдою, але не виключив, що якщо такі звинувачення продовжаться, то протестувальники дійсно не пропускатимуть жодних вантажівок.

За даними польської поліції, перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" в понеділок у черзі на перетин кордону перебувало близько 1,4 тис. вантажівок, а перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець" — близько 530 автомобілів.

Раніше ми повідомляли, що станом на сьогодні, 27 листопада, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску.

Нагадуємо, що польські перевізники продовжують блокувати чотири КПП на кордоні з Україною. Зокрема, контрольно-пропускний пункт "Шегині", який не функціонує з 23 листопада, блокуватиметься активістами цілодобово, починаючи з понеділка, 27 листопада.