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Польские протестующие угрожают начать тотальную блокаду границы

27 ноября 2023 18:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Польские протестующие угрожают начать тотальную блокаду границы
Блокада границы поляками. Фото: Notes from Poland
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Польские протестующие с понедельника начали круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини", которая продлится до 3 января. При этом митингующие не исключают полной блокады границы даже на пропуск гуманитарной помощи.

Об этом заявил PAP представитель протестующих Роман Кодрув, передает Укринформ .

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По его словам, с четверга, 23 ноября, протест на этом пункте пропуска осуществлялся с 9 до 20 часов по местному времени, а с понедельника он круглосуточный и продлится до 3 января.

Представитель протестующих отметил, что каждый час они будут пропускать по два грузовика. В то же время, он не исключил полную блокаду границы. Кондрув отметил, что с украинской стороны границы звучат голоса о том, что польские протестующие блокируют проезд гуманитарной помощи для Украины.

Под угрозой гуманитарные грузы

Он назвал это неправдой, но не исключил, что если такие обвинения продолжатся, протестующие действительно не будут пропускать никаких грузовиков.

По данным польской полиции, перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" в понедельник в очереди на пересечение границы находилось около 1,4 тыс. грузовиков, а перед пунктом пропуска "Корчева-Краковец" — около 530 автомобилей.

Ранее мы сообщали, что на сегодня, 27 ноября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Напомним, что польские перевозчики продолжают блокировать четыре КПП на границе с Украиной. В частности, контрольно-пропускной пункт "Шегини", не функционирующий с 23 ноября, будет блокироваться активистами круглосуточно, начиная с понедельника, 27 ноября.

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