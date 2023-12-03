Помер співавтор акту проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк

Український громадсько-політичний діяч Леонтій Сандуляк. Фото: Wikipediia

У віці 86 років помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк. Також він був першим надзвичайним повноважним послом України в Румунії.

Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

Читайте також:

Помер співавтор Акта незалежності Сандуляк

"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк — перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що Сандуляк став першим у багатьох сферах:

Співавтор Акта проголошення державної незалежності України.

Перший доктор медичних наук, професор із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької обл., де він народився.

Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району (44-ий виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, який відновлено за його клопотанням у 1989 році).

Перший голова Чернівецької краєвої організації Народного руху України. Також він однин із засновників Народного руху України.

Перший голова Зеленого руху Буковини, а відтак його почесний голова; один із засновників асоціації "Зелений світ" і, відтак, його почесний голова.

Перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії.

Скриншот допису Чернівецької облради

Нагадаємо, що 30 листопада померла володарка премії "Тоні", американська акторка Френсіс Стернгаген, яка зіграла у серіалі "Секс і місто" свекруху Шарлотти — Банні МакДугл.

Того ж дня помер й колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер. У травні чоловік відсвЕяткував своє 100-річчя.