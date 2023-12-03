Помер співавтор акту проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк
У віці 86 років помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк. Також він був першим надзвичайним повноважним послом України в Румунії.
Про це повідомила Чернівецька обласна рада.
Помер співавтор Акта незалежності Сандуляк
"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк — перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці", — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що Сандуляк став першим у багатьох сферах:
- Співавтор Акта проголошення державної незалежності України.
- Перший доктор медичних наук, професор із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької обл., де він народився.
- Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району (44-ий виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, який відновлено за його клопотанням у 1989 році).
- Перший голова Чернівецької краєвої організації Народного руху України. Також він однин із засновників Народного руху України.
- Перший голова Зеленого руху Буковини, а відтак його почесний голова; один із засновників асоціації "Зелений світ" і, відтак, його почесний голова.
- Перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії.
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