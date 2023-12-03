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Помер співавтор акту проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк

3 грудня 2023 22:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Помер співавтор акту проголошення незалежності України Леонтій Сандуляк
Український громадсько-політичний діяч Леонтій Сандуляк. Фото: Wikipediia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У віці 86 років помер співавтор Акта проголошення державної незалежності України Леонтій Сандуляк. Також він був першим надзвичайним повноважним послом України в Румунії.

Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

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Помер співавтор Акта незалежності Сандуляк

"На 87 році життя відійшов у засвіти Леонтій Іванович Сандуляк — перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії, співавтор Акта проголошення державної незалежності України, Почесний громадянин міста Чернівці", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що Сандуляк став першим у багатьох сферах:

  • Співавтор Акта проголошення державної незалежності України.
  • Перший доктор медичних наук, професор із села Козиряни Кельменецького району Чернівецької обл., де він народився.
  • Перший демократично обраний народний депутат СРСР останнього скликання від міста Чернівці та Глибоцького району (44-ий виборчий округ, куди входив і нинішній Герцаївський район, який відновлено за його клопотанням у 1989 році). 
  • Перший голова Чернівецької краєвої організації Народного руху України. Також він однин із засновників Народного руху України. 
  • Перший голова Зеленого руху Буковини, а відтак його почесний голова; один із засновників асоціації "Зелений світ" і, відтак, його почесний голова. 
  • Перший надзвичайний повноважний посол України в Румунії. 
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Скриншот допису Чернівецької облради

Нагадаємо, що 30 листопада померла володарка премії "Тоні", американська акторка Френсіс Стернгаген, яка зіграла у серіалі "Секс і місто" свекруху Шарлотти — Банні МакДугл.

Того ж дня помер й колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер. У травні чоловік відсвЕяткував своє 100-річчя.

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