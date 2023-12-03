Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

Украинский общественно-политический деятель Леонтий Сандуляк. Фото: Wikipediia

В возрасте 86 лет скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк. Он также был первым чрезвычайным полномочным послом Украины в Румынии.

Об этом сообщил Черновицкий областной совет.

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"На 87 году жизни отошел в засветы Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы", — говорится в сообщении.

Там отметили, что Сандуляк стал первым во многих сферах:

Соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины.

Первый доктор медицинских наук, профессор из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой обл., где он родился.

Первый демократически избранный народный депутат СССР последнего созыва от города Черновцы и Глубокского района (44-й избирательный округ, куда входил и нынешний Герцаевский район, восстановленный по его ходатайству в 1989 году).

Первый председатель Черновицкой краевой организации Народного Руха Украины. Также он один из основателей Народного Руха Украины.

Первый председатель Зеленого движения Буковины, а затем его почетный голова; один из основателей ассоциации "Зеленый мир" и, следовательно, его почетный председатель.

Первый Чрезвычайный Полномочный Посол Украины в Румынии.

Скриншот поста Черновицкого облсовета

Напомним, что 30 ноября скончалась обладательница премии "Тони", американская актриса Фрэнсис Стернгаген, сыгравшая в сериале "Секс и город" свекровь Шарлотты — Банни МакДугл.

В тот же день умер и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. В мае мужчина отпраздновал свое 100-летие.