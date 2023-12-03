Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк
В возрасте 86 лет скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк. Он также был первым чрезвычайным полномочным послом Украины в Румынии.
Об этом сообщил Черновицкий областной совет.
Умер соавтор Акта независимости Сандуляк
"На 87 году жизни отошел в засветы Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы", — говорится в сообщении.
Там отметили, что Сандуляк стал первым во многих сферах:
- Соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины.
- Первый доктор медицинских наук, профессор из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой обл., где он родился.
- Первый демократически избранный народный депутат СССР последнего созыва от города Черновцы и Глубокского района (44-й избирательный округ, куда входил и нынешний Герцаевский район, восстановленный по его ходатайству в 1989 году).
- Первый председатель Черновицкой краевой организации Народного Руха Украины. Также он один из основателей Народного Руха Украины.
- Первый председатель Зеленого движения Буковины, а затем его почетный голова; один из основателей ассоциации "Зеленый мир" и, следовательно, его почетный председатель.
- Первый Чрезвычайный Полномочный Посол Украины в Румынии.
Напомним, что 30 ноября скончалась обладательница премии "Тони", американская актриса Фрэнсис Стернгаген, сыгравшая в сериале "Секс и город" свекровь Шарлотты — Банни МакДугл.
В тот же день умер и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. В мае мужчина отпраздновал свое 100-летие.
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