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Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк

3 декабря 2023 22:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Умер соавтор акта провозглашения независимости Украины Леонтий Сандуляк
Украинский общественно-политический деятель Леонтий Сандуляк. Фото: Wikipediia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В возрасте 86 лет скончался соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины Леонтий Сандуляк. Он также был первым чрезвычайным полномочным послом Украины в Румынии.

Об этом сообщил Черновицкий областной совет.

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Умер соавтор Акта независимости Сандуляк

"На 87 году жизни отошел в засветы Леонтий Иванович Сандуляк — первый чрезвычайный полномочный посол Украины в Румынии, соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины, Почетный гражданин города Черновцы", — говорится в сообщении.

Там отметили, что Сандуляк стал первым во многих сферах:

  • Соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины.
  • Первый доктор медицинских наук, профессор из села Козыряны Кельменецкого района Черновицкой обл., где он родился.
  • Первый демократически избранный народный депутат СССР последнего созыва от города Черновцы и Глубокского района (44-й избирательный округ, куда входил и нынешний Герцаевский район, восстановленный по его ходатайству в 1989 году).
  • Первый председатель Черновицкой краевой организации Народного Руха Украины. Также он один из основателей Народного Руха Украины.
  • Первый председатель Зеленого движения Буковины, а затем его почетный голова; один из основателей ассоциации "Зеленый мир" и, следовательно, его почетный председатель.
  • Первый Чрезвычайный Полномочный Посол Украины в Румынии.
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Скриншот поста Черновицкого облсовета

Напомним, что 30 ноября скончалась обладательница премии "Тони", американская актриса Фрэнсис Стернгаген, сыгравшая в сериале "Секс и город" свекровь Шарлотты — Банни МакДугл.

В тот же день умер и бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. В мае мужчина отпраздновал свое 100-летие.

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