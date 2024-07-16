Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Помічникам нардепів значно підвищили зарплату — скільки отримуватимуть arrow

Помічникам нардепів значно підвищили зарплату — скільки отримуватимуть

16 липня 2024 23:50
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Рада підвищила зарплати помічникам нардепів одразу на 40 тисяч гривень — документ
Зала Верховної Ради. Фото: Новинарня
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 16 липня, Верховна Рада проголосувала за підвищення зарплат помічникам народних депутатів. Їхня зарплата зросла одразу на третину.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Читайте також:

Скільки отримуватимуть помічники нардепів

"За" підвищення зарплати помічникам проголосувало 264 народних депутати.

Відтепер помічники нардепів отримуватимуть на 40 тисяч гривень більше, їхня зарплата становитиме 132 тисячі.

Раніше вони отримували 88 тисяч гривень на місяць. 

Важливо зазначити, що жодного голосу "проти" не було. Утримались лише троє парламентарів.

З ініціативою щодо підвищення платні раніше виступила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова.

У пояснювальній записці зазначається, що рівень зарплати помічників нардепів у 88 тисяч гривень "порушує стійкість системи супроводу законотворчості та ускладнює утримання фахового персоналу нардепами. 

Наголошується, що це рішення не потребуватиме додаткових видатків з бюджету.

Рада
Пояснювальна записка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що понад 80% українців оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Також ми писали, що Кабмін пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це означає, що будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соціальні виплати.

 

Верховна Рада зарплати народні депутати зарплатня парламент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня