Рада підвищила зарплати помічникам нардепів одразу на 40 тисяч гривень — документ

Зала Верховної Ради. Фото: Новинарня

У вівторок, 16 липня, Верховна Рада проголосувала за підвищення зарплат помічникам народних депутатів. Їхня зарплата зросла одразу на третину.

Про це йдеться на сайті парламенту.

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Скільки отримуватимуть помічники нардепів

"За" підвищення зарплати помічникам проголосувало 264 народних депутати.

Відтепер помічники нардепів отримуватимуть на 40 тисяч гривень більше, їхня зарплата становитиме 132 тисячі.

Раніше вони отримували 88 тисяч гривень на місяць.

Важливо зазначити, що жодного голосу "проти" не було. Утримались лише троє парламентарів.

З ініціативою щодо підвищення платні раніше виступила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова.

У пояснювальній записці зазначається, що рівень зарплати помічників нардепів у 88 тисяч гривень "порушує стійкість системи супроводу законотворчості та ускладнює утримання фахового персоналу нардепами.

Наголошується, що це рішення не потребуватиме додаткових видатків з бюджету.

Пояснювальна записка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що понад 80% українців оцінюють власний рівень доходу недостатнім, щоб вважати гідним. При цьому лише чверті вдалося дещо підвищити обсяг заробітку.

Також ми писали, що Кабмін пропонує відмовитися від підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки. Це означає, що будуть заморожені зарплати у бюджетній сфері та різноманітні соціальні виплати.