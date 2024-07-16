Рада повысила зарплаты помощникам нардепов сразу на 40 тысяч гривен - документ

Зал Верховной Рады. Фото: Новинарня

Во вторник, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за повышение зарплат помощникам народных депутатов. Их зарплата выросла сразу на треть.

Об этом идет речьна сайте парламента.

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"За" повышение зарплаты помощникам проголосовали 264 народных депутата.

Отныне помощники нардепов будут получать на 40 тысяч гривен больше, их зарплата будет составлять 132 тысячи.

Раньше они получали 88 тысяч гривен в месяц.

Важно отметить, что ни одного голоса "против" не было. Воздержались только трое парламентариев.

С инициативой по повышению жалованья ранее выступила председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

В пояснительной записке отмечается, что уровень зарплаты помощников нардепов в 88 тысяч гривен "нарушает устойчивость системы сопровождения законотворчества и усложняет содержание профессионального персонала нардепами".

Отмечается, что это решение не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Пояснительная записка. Фото: скриншот

Напомним, что более 80% украинцев оценивают собственный уровень дохода недостаточным, чтобы считать достойным. При этом только четверти удалось несколько повысить объем заработка.

Также мы писали, что Кабинет министров предлагает отказаться от повышения минимальной заработной платы и прожиточного минимума на 2025-2027 годы. Это означает, что будут заморожены зарплаты в бюджетной сфере и всевозможные социальные выплаты.